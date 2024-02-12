Пенсії та доплати в Україні — хто з пенсіонерів отримає додатково 350 грн

Люди поважного віку. Фото: Unsplush

Деякі українські пенсіонери можуть отримати додатково близько 350 гривень. Число тих, хто має право на таку доплату, невелике через доволі суворі вимоги.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто отримає до пенсії 350 грн

Призначення відповідної надбавки передбачається згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Громадянам, які вийшли на "заслужений відпочинок", можуть нараховувати різні доплати до основної суми виплати. Одну з таких призначають тоді, коли страховий стаж перевищує норму.

На таку доплату можуть розраховувати:

чоловіки, які мають більш ніж 35 років страхового стажу;

жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років.

Згідно із законодавством, розмір доплати не може перевищувати 1% мінімальної пенсії за віком.

Із січня 2024-го розмір мінімальної пенсії збільшився до 2,361 тис. гривень. Тобто розмір максимальної доплати за кожен рік надстажу — 23,61 гривні.

Так, якщо у громадянина є 15 років понаднормового стажу, то йому передбачається доплата у 354 гривні.

Кількість одержувачів відповідних надбавок буде незначна, адже небагатьом вдалося мати відповідний розмір страхового стажу.

Посилення вимог до стажу

За українським законодавством, у 2024 році дехто з громадян не зможуть вийти на пенсію через підвищення вимог до стажу.

На "заслужений відпочинок" вийдуть тільки ті, хто має не менше 31 року страхового стажу замість 30, як було торік. Тим, кому не вистачатиме стажу, доведеться працювати до 63 та 65 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територіях.