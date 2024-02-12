Пенсии и доплаты в Украине — кто из пенсионеров получит дополнительно 350 грн

Люди почтенного возраста. Фото: Unsplush

Некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительно около 350 гривен. Число тех, кто имеет право на такую доплату, невелико из-за достаточно строгих требований.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Назначение соответствующей надбавки предусматривается по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Гражданам, вышедшим на "заслуженный отдых", могут начислять разные доплаты к основной сумме выплаты. Одну из таких назначают, когда страховой стаж превышает норму.

На такую доплату могут рассчитывать:

мужчины, имеющие более 35 лет страхового стажа;

женщины, которые отработали более 30 лет.

Согласно законодательству, размер доплаты не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту.

С января 2024 года размер минимальной пенсии увеличился до 2,361 тыс. гривен. То есть размер максимальной доплаты за каждый год сверхстажа — 23,61 гривны.

Так, если у гражданина есть 15 лет сверхурочного стажа, ему предусматривается доплата в 354 гривны.

Количество получателей соответствующих надбавок будет незначительным, ведь немногим удалось иметь соответствующий размер страхового стажа.

Ужесточение требований к стажу

По украинскому законодательству, в 2024 году некоторые граждане не смогут выйти на пенсию из-за повышения требований к стажу.

На "заслуженный отдых" выйдут только те, у кого не менее 31 года страхового стажа вместо 30, как было в прошлом году. Тем, кому не хватит стажа, придется работать до 63 и 65 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение по выплате пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.