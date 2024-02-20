Борги в Україні — кому хочуть заборонити відключати послуги ЖКГ

В Україні заборонять відключення послуг ЖКГ через борги — хто в списку
У Верховну Раду внесли проєкт закону, який передбачає запровадження мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг для деяких побутових споживачів. У списку — найбільш вразливі категорії громадян.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Детальніше про ініціативу
Йдеться про законопроєкт № 11015 "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо встановлення заборони нарахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг для соціально вразливих категорій осіб в період дії воєнного стану".
Документ встановлює заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати чи неповної оплати.
Зокрема, законопроєкт передбачає підтримку таких вразливих категорій громадян:
- осіб з інвалідністю;
- непрацюючих громадяни, які одержують пенсію за віком;
- малозабезпечені родини;
- багатодітні сім’ї.
Заборону на нарахування, стягнення штрафів та припинення надання комунальних послуг вищевказаним категоріям громадян хочуть встановити до припинення чи скасування воєнного стану в країні.
Скасування мораторію на покарання боржників
На початку 2024 року уряд своїм рішенням скасував мораторій на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ, що виникла з 24 лютого 2022 року. Тепер на суму боргу постачальники можуть знову нараховувати пеню, а в разі подальшої несплати — припиняти обслуговування клієнтів.
Лише за одну електроенергію загальна сума заборгованості населення сягає 20 млрд гривень. Найгірше платять за комуналку у Києві (борг становить близько 1 млрд грн) та в Чернівецькій області (понад 1 млрд грн).
Енергокомпанії в лютому почали вимикати послуги боржникам. Найпершими відключення торкнулися тих, у кого найбільш суми боргу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.
Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.
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