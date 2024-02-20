Борги в Україні — кому хочуть заборонити відключати послуги ЖКГ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховну Раду внесли проєкт закону, який передбачає запровадження мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг для деяких побутових споживачів. У списку — найбільш вразливі категорії громадян.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Детальніше про ініціативу

Йдеться про законопроєкт № 11015 "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо встановлення заборони нарахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг для соціально вразливих категорій осіб в період дії воєнного стану".

Документ встановлює заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати чи неповної оплати.

Зокрема, законопроєкт передбачає підтримку таких вразливих категорій громадян:

осіб з інвалідністю;

непрацюючих громадяни, які одержують пенсію за віком;

малозабезпечені родини;

багатодітні сім’ї.

Заборону на нарахування, стягнення штрафів та припинення надання комунальних послуг вищевказаним категоріям громадян хочуть встановити до припинення чи скасування воєнного стану в країні.

Джерело: ВРУ

Скасування мораторію на покарання боржників

На початку 2024 року уряд своїм рішенням скасував мораторій на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ, що виникла з 24 лютого 2022 року. Тепер на суму боргу постачальники можуть знову нараховувати пеню, а в разі подальшої несплати — припиняти обслуговування клієнтів.

Лише за одну електроенергію загальна сума заборгованості населення сягає 20 млрд гривень. Найгірше платять за комуналку у Києві (борг становить близько 1 млрд грн) та в Чернівецькій області (понад 1 млрд грн).

Енергокомпанії в лютому почали вимикати послуги боржникам. Найпершими відключення торкнулися тих, у кого найбільш суми боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.

Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.