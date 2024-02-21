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Помощь в оплате коммуналки — в ПФУ назвали важный нюанс

21 февраля 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии на коммуналку — ПФУ предупредил о важном нюансе
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о некоторых особенностях по оказанию помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. А именно — на какую услугу применяют социальные нормативы при назначении субсидий.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Субсидия для дома со смешанной системой отопления

Как отметили в Пенсионном фонде, речь идет о некоторых нюансах в случае, когда здание одновременно отапливается тепловой и электрической энергией. В такой ситуации социальные нормативы применяются при назначении субсидий несколько иначе.

Так, если в многоквартирном жилом доме потребителям, имеющим в доме автономные системы отопления, начисляют плату за услугу теплоснабжения для отопления мест общего пользования, субсидию назначают сразу на две услуги:

  • на отопление тепловой энергии;
  • электрической энергии.

В других случаях при расчете жилищной субсидии применяются социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения только на одну коммунальную услугу по выбору потребителя.

Это прописано в пункте седьмом Положение о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением правительства от 21.10.1995 N 848 "О порядке предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового бытового"

Условия начисления субсидии

Сумму субсидии начисляют в зависимости от количества лиц, проживающих в доме. Если в помещении проживают не все, кто там прописан, субсидию рассчитывают на фактически живущих лиц на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информацию о размере начисленной компенсации вносят в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

Для того, чтобы получить субсидию, нужно заполнить заявление и декларацию, где необходимо указать подробную информацию о себе и членах домохозяйства, доходах, а также расходах. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда.

 

субсидии
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховную Раду был внесен проект закона, предусматривающий введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг для некоторых бытовых потребителей. В списке — наиболее уязвимые категории граждан.

Также мы сообщали, что украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество, стоимость останется неизменной.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
финансовая помощь

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