Соцвиплати в Україні — скільки коштів виділила влада на початку року

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

У Міністерстві фінансів відзвітували про обсяги фінансування витрат на соціальну сферу на початку 2024 року. На пенсії, соцвиплати, "лікарняні" та субсидії сумарно витратили у січні майже 37 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Фінансування соцвиплат у січні

Як зазначається, у січні 2024 року із державного бюджету на покриття витрат за соціальними напрямками спрямували найбільше коштів для пенсіонерів. Близько 20,9 млрд гривень пішло на пенсії. У цю суму входить також фінансування різноманітних надбавок та підвищень, призначених за відповідними пенсійними програмами.

На соціальні виплати громадянам, які потрапили у складні життєві обставини, перерахували 8,5 млрд гривень. Зокрема, отримали кошти особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи (ВПЛ) на проживання.

Близько 1 млрд гривень держава витратила на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату для малозабезпечених сімей.

Окремо профінансували пільги і житлові субсидії. На це пішло загалом 4,7 млрд гривень.

Окрім того, спрямували кошти на соцзахист дітей та сім’ї. У січні на це пішло сумарно 1,8 млрд грн. Зокрема, надали гроші

отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особам для допомоги при народженні дитини;

особам для виплати допомоги при усиновленні дитини;

отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям.

Також 0,02 млрд гривень витратили на соцзахист осіб з інвалідністю.

У Міністерстві фінансів зазначили, що вдається забезпечувати соціальну підтримку громадян в умовах війни завдяки міжнародній підтримці.

"Виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі. У цьому році видатки на соціальну підтримку населення є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку і оборону. Продовжуємо і надалі надавати ефективну і адресну підтримку соціально-незахищеним верствам населення", — додали у відомстві.

Джерело: Кабмін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.

Також ми писали про те, що мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисяч гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.