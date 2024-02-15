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Финансирование соцвыплат — известно, сколько выделили средств в начале года

15 февраля 2024 13:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Соцвыплаты в Украине — сколько средств выделила власть в начале года
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве финансов отчитались об объемах финансирования расходов на социальную сферу в начале 2024 года. На пенсии, соцвыплаты, "больничные" и субсидии суммарно потратили в январе почти 37 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

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Как отмечается, в январе 2024 года из государственного бюджета на покрытие расходов по социальным направлениям направили больше всего средств для пенсионеров. Около 20,9 млрд гривен ушло на пенсии. Эта сумма включает также финансирование различных надбавок и повышений, назначенных по соответствующим пенсионным программам.

На социальные выплаты гражданам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, перечислили 8,5 млрд гривен. В частности, получили деньги лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, внутренне перемещенные лица (ВПЧ) на проживание.

Около 1 млрд гривен государство потратило на поддержку малообеспеченных семей, в том числе на выплату для малообеспеченных семей.

Отдельно профинансировали льготы и жилищные субсидии. На это ушло в общей сложности 4,7 млрд гривен.

Кроме того, направили средства на соцзащиту детей и семьи. В январе на это ушло суммарно 1,8 млрд грн. В частности, предоставили деньги:

  • получателям пособия по беременности и родам;
  • лицам для помощи при рождении ребенка;
  • лицам для выплаты пособия при усыновлении ребенка;
  • получателям пособия на детей одиноким матерям.

Также 0,02 млрд гривен потратили на соцзащиту лиц с инвалидностью.

В Министерстве финансов отметили, что удается обеспечивать социальную поддержку граждан в условиях войны благодаря международной поддержке.

"Выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме. В этом году расходы на социальную поддержку населения являются вторыми по величине после объемов расходов на безопасность и оборону. Продолжаем и дальше оказывать эффективную и адресную поддержку социально-незащищенным слоям населения", — добавили в ведомстве.

 

пенсии выплаты
Источник: Кабмин

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Также мы писали о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на пособие до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.

субсидии
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