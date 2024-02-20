Пенсии в Украине — что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты

Женщина пенсионного возраста со смартфоном. Фото: Unsplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через Ощадбанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

Об этом рассказали представители ПФУ в Донецкой области.

Идентификация пенсионеров

Как сообщили специалисты Пенсионного фонда, речь идет о гражданах, взятых на учет в качестве внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года и получающих пенсию в Ощадбанке. Сейчас идет осуществление физической идентификации, в рамках правительственного постановления № 637.

В ПФУ отметили, что выполнить ее можно несколькими способами. Процедурой физической идентификации считается:

авторизация в личном е-кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" (Действие ID);

идентификация гражданина посредством видеоконференцсвязи, проведенной терорганами ПФУ;

идентификация пенсионеров в учреждении Ощадбанка;

удостоверение за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением факта того, что гражданин жив.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, однако не ранее десяти рабочих дней со дня подачи заявления/обращения.

Можно просмотреть инструкцию, как подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи через сайт Пенсионного фонда.

Источник: ПФУ

"В дальнейшем физическую идентификацию внутренне перемещенного лица, получающего пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо осуществлять каждые 6 месяцев", — сообщили в фонде.

Как известно, для этой небольшой категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. В этот период выплата пенсий пенсионерам, ставшим переселенцами до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без дополнительных требований.

То есть норму восстановили только для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны. Для остальных она действовала все время.

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Напомним, в Пенсионном фонде предупредили, что некоторые женщины могут столкнуться с трудностями при выходе на "заслуженный отдых". Там рассказали, когда бывает сложно засчитать часть страхового стажа для пенсии.

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