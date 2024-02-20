Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Как не потерять пенсию — ПФУ сделал предупреждение пожилым украинцам arrow

Как не потерять пенсию — ПФУ сделал предупреждение пожилым украинцам

20 февраля 2024 10:56
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты
Женщина пенсионного возраста со смартфоном. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через Ощадбанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

Об этом рассказали представители ПФУ в Донецкой области.

Идентификация пенсионеров

Как сообщили специалисты Пенсионного фонда, речь идет о гражданах, взятых на учет в качестве внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года и получающих пенсию в Ощадбанке. Сейчас идет осуществление физической идентификации, в рамках правительственного постановления № 637.

В ПФУ отметили, что выполнить ее можно несколькими способами. Процедурой физической идентификации считается:

  • авторизация в личном е-кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" (Действие ID);
  • идентификация гражданина посредством видеоконференцсвязи, проведенной терорганами ПФУ;
  • идентификация пенсионеров в учреждении Ощадбанка;
  • удостоверение за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением факта того, что гражданин жив.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, однако не ранее десяти рабочих дней со дня подачи заявления/обращения.

Можно просмотреть инструкцию, как подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи через сайт Пенсионного фонда.

 

пенсии
Источник: ПФУ

"В дальнейшем физическую идентификацию внутренне перемещенного лица, получающего пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо осуществлять каждые 6 месяцев", — сообщили в фонде.

Как известно, для этой небольшой категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. В этот период выплата пенсий пенсионерам, ставшим переселенцами до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без дополнительных требований.

То есть норму восстановили только для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны. Для остальных она действовала все время.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили, что некоторые женщины могут столкнуться с трудностями при выходе на "заслуженный отдых". Там рассказали, когда бывает сложно засчитать часть страхового стажа для пенсии.

Также мы сообщали, что в Украине весной текущего года власти намерены осуществить индексацию пенсий. Части пенсионеров пересчитают выплаты по формуле с обновленными показателями.

выплаты
пенсии
ПФУ
Ощадбанк
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме