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"єОселя" — ТОП-5 популярних регіонів для купівлі житла

21 лютого 2024 13:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Іпотека єОселя — ТОП-5 популярних регіонів серед українців
Ключі від житла. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На початку 2024 року українські родини продовжують оформлювати кредити на купівлю житла за пільговою програмою "єОселя". Станом на середину лютого банки видали ще 1,8 млрд грн, а лідирують за кількістю оформлених кредитів п'ять регіонів.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Тенденції програми "єОселя"

Як зазначають у відомстві, з початку року ще понад 1 тис. родин оформили іпотеку за держпрограмою "єОселя", а загалом від її старту видали кредитів для 7,4 тис. родин. Загальна сума, яку видали банки, сягнула 11,2 млрд грн.

Зокрема, минулого тижня громадянам надали за цією іпотечною програмою 154 кредити на 248 млн грн. З-поміж них:

  • кредити під 3% — для 83 військовослужбовців та силовиків, 11 вчителів, 15 медиків та 3 науковців;
  • кредити під 7% — для 33 українців без власної оселі, двох внутрішньо переміщених осіб та семи ветеранів.

Найчастіше українці беруть кредити на купівлю житла:

  • на вторинному ринку — 107 кредитів;
  • на первинному ринку — 40.

Значно менше українців беруть кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільш популярні регіони, де українці беруть іпотечні кредити:

  • Київ та область;
  • Львівська;
  • Полтавська;
  • Хмельницька;
  • Одеська.
іпотека
Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, ким і скільки потрібно працювати, щоб дозволити собі купити квартиру в Україні. Для аналізу взяли ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості та середню заробітну плату в країні.

Також ми писали, що в Києві запустили програму оренди житла з правом викупу. Експерти розповіли нюанси такого варіанту купівлі квартир.

квартири
кредити
іпотека
нерухомість
ціни на квартири
єОселя

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