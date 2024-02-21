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"єОселя" — ТОП-5 популярных регионов для покупки жилья

21 февраля 2024 13:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ипотека єОселя — ТОП-5 популярных регионов среди украинцев
Ключи от жилья. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В начале 2024 года украинские семьи продолжают оформлять кредиты на покупку жилья по льготной программе "єОселя". По состоянию на середину февраля банки выдали еще 1,8 млрд грн, а лидируют по количеству оформленных кредитов пять регионов.

Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.

Тенденции программы "єОселя"

Как отмечают в ведомстве, с начала года еще более 1 тыс. семей оформили ипотеку по госпрограмме "єОселя", а в целом от ее старта выдали кредитов для 7,4 тыс. семей. Общая сумма, выданная банками, достигла 11,2 млрд грн.

В частности, на прошлой неделе гражданам предоставили по этой ипотечной программе 154 кредита на 248 млн грн. Среди них:

  • кредиты под 3% — для 83 военнослужащих и силовиков, 11 учителей, 15 медиков и 3 ученых;
  • кредиты под 7% — для 33 украинцев без собственного дома, двух внутренне перемещенных лиц и семи ветеранов.

Чаще всего украинцы берут кредиты на покупку жилья:

  • на вторичном рынке — 107 кредитов;
  • на первичном рынке — 40.

Значительно меньше украинцев берут кредиты на покупку квартир на этапе строительства.

Наиболее популярные регионы, где украинцы берут ипотечные кредиты:

  • Киев и область;
  • Львовская;
  • Полтавская;
  • Хмельницкая;
  • Одесская.
ипотека
Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа приняли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Также мы писали, что в Киеве была запущена программа аренды жилья с правом выкупа. Эксперты рассказали нюансы такого варианта покупки квартир.

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