Ипотека єОселя — ТОП-5 популярных регионов среди украинцев

"єОселя" — ТОП-5 популярных регионов для покупки жилья
В начале 2024 года украинские семьи продолжают оформлять кредиты на покупку жилья по льготной программе "єОселя". По состоянию на середину февраля банки выдали еще 1,8 млрд грн, а лидируют по количеству оформленных кредитов пять регионов.
Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.
Тенденции программы "єОселя"
Как отмечают в ведомстве, с начала года еще более 1 тыс. семей оформили ипотеку по госпрограмме "єОселя", а в целом от ее старта выдали кредитов для 7,4 тыс. семей. Общая сумма, выданная банками, достигла 11,2 млрд грн.
В частности, на прошлой неделе гражданам предоставили по этой ипотечной программе 154 кредита на 248 млн грн. Среди них:
- кредиты под 3% — для 83 военнослужащих и силовиков, 11 учителей, 15 медиков и 3 ученых;
- кредиты под 7% — для 33 украинцев без собственного дома, двух внутренне перемещенных лиц и семи ветеранов.
Чаще всего украинцы берут кредиты на покупку жилья:
- на вторичном рынке — 107 кредитов;
- на первичном рынке — 40.
Значительно меньше украинцев берут кредиты на покупку квартир на этапе строительства.
Наиболее популярные регионы, где украинцы берут ипотечные кредиты:
- Киев и область;
- Львовская;
- Полтавская;
- Хмельницкая;
- Одесская.
Что еще стоит знать
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