Ипотека єОселя — ТОП-5 популярных регионов среди украинцев

Ключи от жилья. Фото: Pexels

В начале 2024 года украинские семьи продолжают оформлять кредиты на покупку жилья по льготной программе "єОселя". По состоянию на середину февраля банки выдали еще 1,8 млрд грн, а лидируют по количеству оформленных кредитов пять регионов.

Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.

Тенденции программы "єОселя"

Как отмечают в ведомстве, с начала года еще более 1 тыс. семей оформили ипотеку по госпрограмме "єОселя", а в целом от ее старта выдали кредитов для 7,4 тыс. семей. Общая сумма, выданная банками, достигла 11,2 млрд грн.

В частности, на прошлой неделе гражданам предоставили по этой ипотечной программе 154 кредита на 248 млн грн. Среди них:

кредиты под 3% — для 83 военнослужащих и силовиков, 11 учителей, 15 медиков и 3 ученых;

кредиты под 7% — для 33 украинцев без собственного дома, двух внутренне перемещенных лиц и семи ветеранов.

Чаще всего украинцы берут кредиты на покупку жилья:

на вторичном рынке — 107 кредитов;

на первичном рынке — 40.

Значительно меньше украинцев берут кредиты на покупку квартир на этапе строительства.

Наиболее популярные регионы, где украинцы берут ипотечные кредиты:

Киев и область;

Львовская;

Полтавская;

Хмельницкая;

Одесская.

Источник: Минэкономики

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