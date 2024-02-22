Індексація у березні — у кого зростуть пенсії на 1,6 тис. гривень

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 березня 2024 року українцям можуть проіндексувати пенсійні виплати, а найбільше отримають військові та чорнобильці з інвалідністю. Відомо, як саме можуть змінитися суми.

Відповідний урядовий проєкт постанови оприлюднили на сайті Федерації профспілок України для обговорення.

Граничний розмір індексації пенсій

Як йдеться у проєкті, уряд має намір провести індексацію пенсій поточного року з коефіцієнтом 1,079. Пропонують встановити:

мінімальний розмір підвищення — 100 гривень;

максимальний — 1 577 гривень.

"Установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079", — зазначається у пропозиції.

Згідно з проєктом, індексація у 7,9% торкнеться пенсій, призначених до 2021 року. Обсяг підвищення виплат, призначених у 2021-2023 роках, дорівнюватиме 100 грн.

Очікується, що 1 березня проіндексують пенсії:

громадянам, які робили страхові внески

військовослужбовцям;

"чорнобильцям" з інвалідністю;

громадянам, які отримують страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

З 1 липня планують здійснити індексацію пенсій:

державним службовцям;

працівникам органів місцевого самоврядування;

депутатам;

науковим працівникам.

Індексацією хотіли зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. За планом, середня пенсія має підвищитися до 6 тис. грн.

Підвищення мінімальних виплат

Уряд виступив із пропозицією з 1 березня 2024 року підвищити розмір мінімальних пенсійних виплат наступним чином:

для одержувачів мінімальної пенсії у розмірі (громадяни з недостатнім страховим стажем) — з 2,52 тис. до 2,72 тис. грн;

для пенсіонерів, віком до 70 років, зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2,76 тис. до 2,98 тис. грн;

для пенсіонерів, які не працюють, віком 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків, 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 березня 2023 року — з 3,12 тис. до 3,37 тис. грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 тис. до 3,24 тис. грн.

Також передбачається, що у разі, якщо в громадян, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків і менше 30 років у жінок, розмір доплати до пенсії встановлюється на рівні, що пропорційний до наявного стажу, виходячи з розміру 3,24 тис. грн.

Водночас, розмір пенсії за наявності стажу щонайменше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок із числа осіб, яким більше 80 років, не може бути меншим, ніж 3,37 тис. грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років — нижче 3,24 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навесні поточного року влада має намір здійснити індексацію пенсій. Частині пенсіонерів перерахують виплати за формулою з оновленими показниками.

Також ми повідомляли, що українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.