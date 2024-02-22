Индексация в марте — у кого вырастут пенсии на 1,6 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 марта 2024 года украинцам могут проиндексировать пенсионные выплаты, а больше всего получат военные и чернобыльцы с инвалидностью. Известно, как могут измениться суммы.

Соответствующий правительственный проект постановления обнародовали на сайте Федерации профсоюзов Украины для обсуждения.

Граничный размер индексации пенсий

Как говорится в проекте, правительство намерено провести индексацию пенсий в текущем году с коэффициентом 1,079. Предлагают установить:

минимальный размер повышения — 100 гривен;

максимальный — 1 577 гривен.

"Установить, что с 1 марта 2024 года перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,079", — отмечается в предложении.

Согласно проекту, индексация в 7,9% коснется пенсий, назначенных до 2021 года. Объем повышения выплат, назначенных в 2021-2023 годах, будет равен 100 грн.

Ожидается, что 1 марта проиндексируют пенсии:

гражданам, внесшим страховые взносы;

военнослужащим;

"чернобыльцам" с инвалидностью;

гражданам, получающим страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 июля планируют осуществить индексацию пенсий:

государственным служащим;

работникам органов местного самоуправления;

депутатам;

научным работникам.

Индексацией хотели уравнять выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время. По плану средняя пенсия должна повыситься до 6 тыс. грн.

Повышение минимальных выплат

Правительство выступило с предложением с 1 марта 2024 года повысить размер минимальных пенсионных выплат следующим образом:

для получателей минимальной пенсии в размере (граждане с недостаточным страховым стажем) — с 2,52 тыс. до 2,72 тыс. грн;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 2,76 тыс. до 2,98 тыс. грн;

для неработающих пенсионеров в возрасте 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин, 40% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 марта 2023 года — с 3,12 тыс. до 3,37 тыс. грн;

для пенсионеров старше 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 3 тыс. до 3,24 тыс. грн.

Также предполагается, что в случае, если у граждан, которым исполнилось 70 лет и старше, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, размер доплаты к пенсии устанавливается на уровне, пропорционально имеющемуся стажу исходя из размера 3,24 тыс. грн.

В то же время, размер пенсии при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин из числа лиц старше 80 лет не может быть меньше 3,37 тыс. грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет — ниже 3,24 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине весной текущего года власти намерены осуществить индексацию пенсий. Части пенсионеров пересчитают выплаты по формуле с обновленными показателями.

Также мы сообщали, что украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.