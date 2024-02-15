Пенсії у квітні зростуть — кому додатково підвищать виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Unsplus

Пенсійні виплати деяких громадян України мають додатково підвищити у квітні 2024 року. Йдеться про осіб, яким понад 65 років, та мають повний стаж.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як розповіли фахівці ПФУ, в країні мінімальна зарплата зросла з 1 січня 2024 року до 7,1 тис. гривень. У зв'язку з цим зросли пенсії громадян, яким більш ніж 65 років, та мають повний страховий стаж.

Розмір пенсії вказаної категорії осіб, має становити щонайменше 40% від мінімальної заробітної плати. З огляду на це, з 1 січня 2024 року цей показник підвищився з 2,68 тис. до 2,84 тис. грн.

Тепер наступне підвищення мінімальної зарплатні має відбутися у квітні. Очікується, що вона зросте з 7,1 тис. до 8 тис. грн. Відповідно, розмір такої пенсійної виплати підвищиться і становитиме вже 3,2 тис. грн замість 2,84 тис. грн.

Станом на 1 січня 2024-го розмір повного страхового стажу для отримання вказаної пенсії становить:

35 років — для чоловіків;

30 років — для жінок.

Як змінились пенсії у 2024 році

Із січня 2024 року зросла мінімальна пенсія в Україні через збільшення прожиткового мінімуму, який уряд заклав у державному бюджеті на поточний рік.

Тепер загальний показник прожиткового мінімуму становить 2,92 тис. грн. Водночас, прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність, підвищився до 2361 грн.

З огляду на це, мінімальна пенсія зросла до 2361 грн, тобто проти показника 2023 року — на 268 грн.

Також на початку року підвищились:

максимальна пенсійна виплата — до 23,61 тис. грн; виплата за понаднормовий стаж — до 23,6 грн (кожен додатковий рік); розмір добровільного пенсійного внеску — до 1562 грн; доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 грн.

На основі зростання прожиткового мінімуму підвищились різні надбавки до пенсії:

за особливі заслуги;

доплати ветеранам війни;

розміри різної соцдопомоги.

У другій половині лютого оголосять точний відсоток індексації пенсій, яка має бути проведена з 1 березня поточного року. Передбачуваний розмір індексації пенсій — 13%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні, попри заяви влади про проведення березневої індексації пенсій у середньому на 13%, у Пенсійному фонді не підтверджують відповідну інформацію. Питання її реалізації досі залишається відкритим.

Раніше ми повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли, що деякі громадяни можуть суттєво підвищити розмір пенсій. Зокрема, це можливо у випадку, коли людина вирішить продовжити працювати після 60 років та відмовиться від пенсії.