Індексація пенсій 2024 — кому з українців радикально підвищать виплати

Люди літнього віку. Фото: Unplush

З 1 березня 2024 року українців чекає масштабна індексація пенсійних виплат. Для деяких громадян заплановане радикальне підвищення.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Індексація пенсій з 1 березня

Як зазначають фахівці, цьогоріч підвищення отримає левова частка українців, які отримують пенсії. Під час попередніх індексацій уряд встановлював мінімальний рівень індексації.

За прогнозами, пенсії будуть проіндексовані на 13%. З огляду на це, фахівці підрахували, що на підвищення у 900 гривень зможуть розраховувати ті, у кого зараз пенсія становить 6,92 тисячі гривень.

Однак точний відсоток підвищення стане відомо під кінець лютого. Оскільки саме тоді отримають показник середньої заробітної платні за попередній рік, на основі якої встановлять відсоток індексації.

Кого не торкнеться індексація

Очікується, що індексації не буде поширюватися на деякі категорії громадян. Підвищення не отримають:

громадяни, які вийшли на пенсію менш ніж три роки тому;

особи, у яких дуже високі пенсійні виплати;

громадяни, які мають розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

Які зараз отримують пенсії українці

Зараз в Україні більша частина пенсіонерів отримує до 4 тисяч гривень, а в середньому розмір пенсії дорівнює 5,38 тисячі гривень. Найвищі виплати отримують столичні пенсіонери — 7,25 тисячі гривень.

Це продиктовано тим, що саме в Києві найбільша заробітна плата. Найнижчі пенсії платять жителям Тернопільської області. Не більше у середньому 4,07 тисячі гривень.

Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територіях.