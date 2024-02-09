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Индексация пенсий с 1 марта — кому поднимут выплаты на 900 грн

9 февраля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Индексация пенсий 2024 года — кому из украинцев радикально повысят выплаты
Люди пожилого возраста. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 марта 2024 года украинцев ожидает масштабная индексация пенсионных выплат. Для некоторых граждан запланировано радикальное повышение.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Индексация пенсий с 1 марта

Как отмечают специалисты, в этом году повышение получит львиная доля украинцев, которым начисляют пенсии. В ходе предыдущих индексаций правительство устанавливало минимальный уровень индексации.

По прогнозам, пенсии будут проиндексированы на 13%. Учитывая это, специалисты подсчитали, что на повышение в 900 гривен смогут рассчитывать те, у кого сейчас пенсия составляет 6,92 тысячи гривен.

Однако точный процент повышения станет известен к концу февраля. Поскольку именно тогда получат показатель средней заработной платы за предыдущий год, на основе которой будет установлен процент индексации.

Кого не коснется индексация

Ожидается, что индексация не будет распространяться на некоторые категории граждан. Повышения не получат:

  • граждане, вышедшие на пенсию менее трех лет назад;
  • лица, у которых очень высокие пенсионные выплаты;
  • граждане, имеющие расчетную пенсию, ниже минимальной.

Какие сейчас получают пенсии украинцы

Сейчас в Украине большая часть пенсионеров получает до 4 тысяч гривен, а в среднем размер пенсии составляет 5,38 тысячи гривен. Самые высокие выплаты получают столичные пенсионеры — 7,25 тысячи гривен.

Это продиктовано тем, что именно в Киеве самая большая заработная плата. Самые низкие пенсии платят жителям Тернопольской области. Не больше в среднем 4,07 тысячи гривен.

 

пенсии
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение по выплате пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.

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