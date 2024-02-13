Пенсії українцям призначатимуть по-новому — що пропонує Кабмін

Бухгалтерські підрахунки. Фото: Unsplush

Кабінет міністрів має намір внести зміни до порядку призначення пенсійних виплат державним службовцям. Такі оновлення продиктовані реформою системи оплати їхньої праці.

Про це свідчить відповідний проєкт урядової постанови.

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Оновлення механізму призначення пенсій

Федерація профспілок України (ФПУ) оприлюднила постанову уряду на сайті для обговорення. Проєкт розробили з метою застосування єдиного підходу під час визначення заробітної плати для призначення пенсійних виплат держслужбовцям.

Автори у пояснювальній записці зауважили, що з січня 2024 року запрацювали зміни структури зарплати з підвищенням посадових окладів (грейдів). Йдеться про:

частку окладу — у 70%;

частку премії та надбавки — у 30%.

Проєкт акта пропонує, починаючи з січня 2024 року для призначення пенсії держслужбовців, які працювали в держорганах, що провели класифікацію посад держслужби, зарплату визначати, враховуючи:

посадові оклади, надбавки за ранг та вислугу років у розмірах, установлених до 1.01.2024 року;

розміри виплат, що входять у заробіток для обчислення пенсії, після 1.01.2024 року.

Зміни в оплати праці держслужбовців

Пенсію держслужбовцям призначають в розмірі 60% суми зарплати, куди входять всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

У грудні 2023-го уряд ухвалив реформу оплати праці держслужбовців, яка, як очікується, дозволить заощаджувати 8 млрд гривень щороку.

Станом на початок січня 2024 року у 108 органах держвлади працює близько 169 тисяч осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що деякі громадяни можуть суттєво підвищити розмір пенсій. Зокрема, це можливо у випадку, коли людина вирішить продовжити працювати після 60 років та відмовиться від пенсії.

Також ми повідомляли, що в Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Середній розмір надбавки може становити близько 13%. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.