Пенсии украинцам будут назначать по-новому — что предлагает Кабмин

Кабмин обновит механизм назначения пенсий — кого коснется
Кабинет министров намерен внести изменения в порядок назначения пенсионных выплат государственным служащим. Такие обновления продиктованы реформой системы оплаты их труда.
Об этом свидетельствует соответствующий проект правительственного постановления.
Обновление механизма назначения пенсий
Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) обнародовала постановление правительства на сайте для обсуждения. Проект был разработан с целью применения единого подхода при определении заработной платы для назначения пенсионных выплат госслужащим.
Авторы в пояснительной записке отметили, что с января 2024 года заработали изменения структуры зарплаты с повышением должностных окладов (грейдов). Речь идет о:
- доли оклада — в 70%;
- доли премии и надбавки — в 30%.
Проект акта предлагает начиная с января 2024 года для назначения пенсии госслужащих, работавших в госорганах, проведших классификацию должностей госслужбы, зарплату определять, учитывая:
- должностные оклады, надбавки за ранг и выслугу лет в размерах, установленных до 1.01.2024;
- размеры выплат, входящих в заработок для исчисления пенсии после 1.01.2024 года.
Изменения в оплате труда госслужащих
Пенсию госслужащим назначают в размере 60% суммы зарплаты, включающей все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.
В декабре 2023 года правительство приняло реформу оплаты труда госслужащих, которая, как ожидается, позволит экономить 8 млрд гривен ежегодно.
На начало января 2024 года в 108 органах госвласти работает около 169 тысяч человек.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что некоторые граждане могут значительно повысить размер пенсий. В частности, это возможно, если человек решит продолжить работать после 60 лет и откажется от пенсии.
Также мы сообщали, что в Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 г. во время плановой индексации. Средний размер прибавки может составлять около 13%. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.
Читайте Новини.LIVE!