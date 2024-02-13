Пенсии украинцам будут назначать по-новому — что предлагает Кабмин

Бухгалтерские подсчеты. Фото: Unsplush

Кабинет министров намерен внести изменения в порядок назначения пенсионных выплат государственным служащим. Такие обновления продиктованы реформой системы оплаты их труда.

Об этом свидетельствует соответствующий проект правительственного постановления.

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Обновление механизма назначения пенсий

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) обнародовала постановление правительства на сайте для обсуждения. Проект был разработан с целью применения единого подхода при определении заработной платы для назначения пенсионных выплат госслужащим.

Авторы в пояснительной записке отметили, что с января 2024 года заработали изменения структуры зарплаты с повышением должностных окладов (грейдов). Речь идет о:

доли оклада — в 70%;

доли премии и надбавки — в 30%.

Проект акта предлагает начиная с января 2024 года для назначения пенсии госслужащих, работавших в госорганах, проведших классификацию должностей госслужбы, зарплату определять, учитывая:

должностные оклады, надбавки за ранг и выслугу лет в размерах, установленных до 1.01.2024;

размеры выплат, входящих в заработок для исчисления пенсии после 1.01.2024 года.

Изменения в оплате труда госслужащих

Пенсию госслужащим назначают в размере 60% суммы зарплаты, включающей все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.

В декабре 2023 года правительство приняло реформу оплаты труда госслужащих, которая, как ожидается, позволит экономить 8 млрд гривен ежегодно.

На начало января 2024 года в 108 органах госвласти работает около 169 тысяч человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что некоторые граждане могут значительно повысить размер пенсий. В частности, это возможно, если человек решит продолжить работать после 60 лет и откажется от пенсии.

Также мы сообщали, что в Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 г. во время плановой индексации. Средний размер прибавки может составлять около 13%. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.