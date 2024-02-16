Курс валют на 17 февраля — как изменился доллар перед выходными

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс доллара в банках и обменниках снова нестабильный — после внезапного снижения начал активно расти в цене. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс тоже подорожал.

Такую информацию обнародовали на сайте Центробанка и на порталах по мониторингу.

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, утвержден такой уровень официальных курсов иностранных валют:

доллар — 37,97 грн (+0,03);

евро — 40,89 грн (+0,12);

злотый — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, валюта после резкого проседания снова дорожает на наличном рынке. Доллар покупают по 37,80 грн (+0,02), а продают — по 38,37 грн (+0,05). Евро стоит в покупке — 40,70 грн (+0,07), в продаже — 41,51 грн (+0,09).

В частности, ПриватБанк повысил курс в покупке до 37,80 грн (+0,10), в продаже — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк покупает доллар дороже — по 37,80 грн (+0,10), а продает — по 38,30 грн (+0,10). Ощадбанк не менял курс в покупке и продаже. Стоит 37,80 и 38,50 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает сайт Minfin, в обменниках доллар и евро снова изменили курс на подорожание. Доллар в покупке стоит 38,27 грн (+0,27), в продаже — 38,45 грн (+0,30). Евро при покупке — 41,35 грн (+0,25), при продаже — 41,60 35 грн (+0,25).

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Напомним, в Украине до конца 2024 года будет запущен экспериментальный проект по использованию цифровой гривны (е-гривны). Поучаствовать в пилотном проекте смогут все желающие.