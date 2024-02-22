Курс валют на 23 лютого — долар знову нестабільний

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках після суттєвого зростання знову пішов на спад. Національний банк України (НБУ), офіційний курс на п'ятницю, 23 лютого, після історичного зростання теж знизив на декілька копійок.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Нацбанку та порталах моніторингу.

Курс долара, євро та злотого

За інформацією регулятора, на п'ятницю затверджені наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,48 грн (-0,14);

євро — 41,72 грн (0,00);

злотий — 9,66 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, американська валюта на готівковому ринку після зростання незначно подешевшала. Долар купують за 38,37 грн (-0,03), продають — за 38,84 грн (-0,07). Євровалюта коштує у купівлі — 41,46 грн (+0,05), у продажу — 42,20 грн (+0,03).

Державний ПриватБанк дещо опустив курс — у купівлі становить 38,15 грн (-0,05), у продажу — 38,75 грн (-0,05). Райффайзенбанк не змінював курс, коштує у купівлі 38,30 грн (0,00), у продажу — 38,79 грн (0,00). Державний Ощадбанк підвищив курс у купівлі до 38,40 грн (+0,10), у продажу без змін — 38,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За повідомленням порталу Minfin, в обмінниках валюта після різкого зростання останні кілька днів знову впала. Долар купують за 38,50 грн (-0,20), продають — за 38,64 грн (-0,18). Євро — за 41,80 грн (-0,10), продають — 42,10 грн (-0,10).

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Нагадаємо, Національний банк пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.