Курс валют на 23 февраля — доллар снова нестабильный

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках после существенного роста снова пошел на убыль. Национальный банк Украины (НБУ), официальный курс на пятницу, 23 февраля, после исторического роста тоже снизил на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка и порталах мониторинга.

Курс доллара, евро и злотого

По информации регулятора, на пятницу утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,48 грн (-0,14);

евро — 41,72 грн (0,00);

злотый — 9,66 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, американская валюта на наличном рынке после роста незначительно подешевела. Доллар покупают за 38,37 грн (-0,03), продают — за 38,84 грн (-0,07). Евровалюта стоит в покупке — 41,46 грн (+0,05), в продаже — 42,20 грн (+0,03).

Государственный ПриватБанк несколько опустил курс — в покупке составляет 38,15 грн (-0,05), в продаже — 38,75 грн (-0,05). Райффайзенбанк не менял курс, стоит в покупке 38,30 грн (0,00), в продаже — 38,79 грн (0,00). Государственный Ощадбанк повысил курс в покупке до 38,40 грн (+0,10), в продаже без изменений — 38,90 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По сообщению портала Minfin, в обменниках валюта после резкого роста последние несколько дней снова упала. Доллар покупают за 38,50 грн (-0,20), продают — за 38,64 грн (-0,18). Евро — за 41,80 грн (-0,10), продают — 42,10 грн (-0,10).

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Напомним, Национальный банк предлагает внести изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.