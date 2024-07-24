Нафтогаз розповів, чому можуть виникати проблеми з платіжками

Нафтогаз попередив про проблеми з комунальними платіжками
У газопостачальній компанії Нафтогаз України попередили споживачів про можливі проблеми з ненадходженням паперових комунальних квитанцій. Там назвали кілька причин, чому може бути відсутня така платіжка.
Про це йдеться на сторінці ГК Нафтогаз у соцмережі Facebook.
Причини відсутності паперових платіжок за газ
Як зазначили у компанії, є кілька факторів, які можуть спровокувати ненадходження паперової платіжки за адресою. Зокрема, це могло статися після того, як було зафіксовано переплату за спожитий природний газ. У такому випадку хвилюватися не потрібно.
Серед інших причин відсутності квитанції:
- оплата суми нарахувань до 12 числа поточного місяця;
- споживач обрав електронний спосіб отримання рахунків.
Якщо жодна із перелічених причин не відповідає ситуації споживача, то у компанії рекомендують залишити свою адресу для перевірки доставки комунальних рахунків разом з партнером — "Укрпоштою".
У Нафтогазі також повідомляють, що більшість клієнтів не отримують паперові платіжки свідомо, перейшовши на онлайн-сервіси.
До електронних рахунків простий доступ — перевірити їх можна:
- через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;
- через чат-боти у Viber та Telegram.
Переваги електронних рахунків
У компанії назвали переваги електронних платіжок:
- зручність та оперативність отримання;
- екологічність;
- доступність до рахунків 10-го числа місяця, а до паперових рахунків — тільки після 20-го числа.
Нафтогаз закликав клієнтів розглянути можливість переходу на цифрові рахунки для більш ефективного управління оплати за природний газ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.
Також ми писали, що в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.
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