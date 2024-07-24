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Нафтогаз попередив про проблеми з комунальними платіжками

24 липня 2024 08:34
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз розповів, чому можуть виникати проблеми з платіжками
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У газопостачальній компанії Нафтогаз України попередили споживачів про можливі проблеми з ненадходженням паперових комунальних квитанцій. Там назвали кілька причин, чому може бути відсутня така платіжка.

Про це йдеться на сторінці ГК Нафтогаз у соцмережі Facebook.

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Причини відсутності паперових платіжок за газ

Як зазначили у компанії, є кілька факторів, які можуть спровокувати ненадходження паперової платіжки за адресою. Зокрема, це могло статися після того, як було зафіксовано переплату за спожитий природний газ. У такому випадку хвилюватися не потрібно.

Серед інших причин відсутності квитанції:

  • оплата суми нарахувань до 12 числа поточного місяця;
  • споживач обрав електронний спосіб отримання рахунків.

Якщо жодна із перелічених причин не відповідає ситуації споживача, то у компанії рекомендують залишити свою адресу для перевірки доставки комунальних рахунків разом з партнером — "Укрпоштою".

У Нафтогазі також повідомляють, що більшість клієнтів не отримують паперові платіжки свідомо, перейшовши на онлайн-сервіси.

До електронних рахунків простий доступ — перевірити їх можна:

  • через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;
  • через чат-боти у Viber та Telegram.

 

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Джерело: Нафтогаз

Переваги електронних рахунків

У компанії назвали переваги електронних платіжок:

  • зручність та оперативність отримання;
  • екологічність;
  • доступність до рахунків 10-го числа місяця, а до паперових рахунків — тільки після 20-го числа.

Нафтогаз закликав клієнтів розглянути можливість переходу на цифрові рахунки для більш ефективного управління оплати за природний газ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Також ми писали, що в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ

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