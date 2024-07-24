Нафтогаз рассказал, почему могут возникать проблемы с платежками

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании Нафтогаз Украины предупредили потребителей о возможных проблемах с непоступлением бумажных коммунальных квитанций. Там назвали несколько причин, почему может отсутствовать такая платежка.

Об этом говорится на странице ГК Нафтогаз в соцсети Facebook.

Читайте также:

Причины отсутствия бумажных платежей за газ

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать непоступление бумажной платежки по адресу. В частности, это могло произойти после того, как была зафиксирована переплата за потребленный природный газ. В таком случае беспокоиться не нужно.

Среди других причин отсутствия квитанции:

оплата суммы начислений до 12 числа текущего месяца;

потребитель выбрал электронный способ получения счетов.

Если ни одна из перечисленных причин не соответствует ситуации потребителя, то в компании рекомендуют оставить свой адрес для проверки доставки коммунальных счетов вместе с партнером — "Укрпочтой".

В Нафтагазе также сообщают, что большинство клиентов не получают бумажные платежки сознательно, перейдя на онлайн-сервисы.

К электронным счетам простой доступ — проверить их можно:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

через чат-боты в Viber и Telegram.

Источник: Нафтогаз

Преимущества электронных счетов

В компании назвали преимущества электронных платежек:

удобство и оперативность получения;

экологичность;

доступность к счетам 10-го числа месяца, а к бумажным счетам — только после 20-го числа.

Нафтогаз призвал клиентов рассмотреть возможность перехода на цифровые счета для более эффективного управления оплаты за природный газ.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Также мы писали, что в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.