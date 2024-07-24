Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Нафтогаз предупредил о проблемах с коммунальными платежками arrow

Нафтогаз предупредил о проблемах с коммунальными платежками

24 июля 2024 08:34
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз рассказал, почему могут возникать проблемы с платежками
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В газоснабжающей компании Нафтогаз Украины предупредили потребителей о возможных проблемах с непоступлением бумажных коммунальных квитанций. Там назвали несколько причин, почему может отсутствовать такая платежка.

Об этом говорится на странице ГК Нафтогаз в соцсети Facebook.

Читайте также:

Причины отсутствия бумажных платежей за газ

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать непоступление бумажной платежки по адресу. В частности, это могло произойти после того, как была зафиксирована переплата за потребленный природный газ. В таком случае беспокоиться не нужно.

Среди других причин отсутствия квитанции:

  • оплата суммы начислений до 12 числа текущего месяца;
  • потребитель выбрал электронный способ получения счетов.

Если ни одна из перечисленных причин не соответствует ситуации потребителя, то в компании рекомендуют оставить свой адрес для проверки доставки коммунальных счетов вместе с партнером — "Укрпочтой".

В Нафтагазе также сообщают, что большинство клиентов не получают бумажные платежки сознательно, перейдя на онлайн-сервисы.

К электронным счетам простой доступ — проверить их можно:

  • через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
  • через чат-боты в Viber и Telegram.

 

газ коммуналка Нафтогаз
Источник: Нафтогаз

Преимущества электронных счетов

В компании назвали преимущества электронных платежек:

  • удобство и оперативность получения;
  • экологичность;
  • доступность к счетам 10-го числа месяца, а к бумажным счетам — только после 20-го числа.

Нафтогаз призвал клиентов рассмотреть возможность перехода на цифровые счета для более эффективного управления оплаты за природный газ.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Также мы писали, что в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба