Нафтогаз рассказал, почему могут возникать проблемы с платежками

Нафтогаз предупредил о проблемах с коммунальными платежками
В газоснабжающей компании Нафтогаз Украины предупредили потребителей о возможных проблемах с непоступлением бумажных коммунальных квитанций. Там назвали несколько причин, почему может отсутствовать такая платежка.
Об этом говорится на странице ГК Нафтогаз в соцсети Facebook.
Причины отсутствия бумажных платежей за газ
Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать непоступление бумажной платежки по адресу. В частности, это могло произойти после того, как была зафиксирована переплата за потребленный природный газ. В таком случае беспокоиться не нужно.
Среди других причин отсутствия квитанции:
- оплата суммы начислений до 12 числа текущего месяца;
- потребитель выбрал электронный способ получения счетов.
Если ни одна из перечисленных причин не соответствует ситуации потребителя, то в компании рекомендуют оставить свой адрес для проверки доставки коммунальных счетов вместе с партнером — "Укрпочтой".
В Нафтагазе также сообщают, что большинство клиентов не получают бумажные платежки сознательно, перейдя на онлайн-сервисы.
К электронным счетам простой доступ — проверить их можно:
- через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
- через чат-боты в Viber и Telegram.
Преимущества электронных счетов
В компании назвали преимущества электронных платежек:
- удобство и оперативность получения;
- экологичность;
- доступность к счетам 10-го числа месяца, а к бумажным счетам — только после 20-го числа.
Нафтогаз призвал клиентов рассмотреть возможность перехода на цифровые счета для более эффективного управления оплаты за природный газ.
Что еще стоит знать
Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.
Также мы писали, что в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.
Читайте Новини.LIVE!