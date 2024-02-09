Комунальні послуги — Нафтогаз розповів, як уникнути боргів за газ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" розповіли клієнтам, як уникнути проблем з оплатою комунальних рахунків за спожитий природний газ. Важливі нюанси дозволять запобігти накопиченню боргів.

Про це повідомляють на сторінці в Facebоok.

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Проблеми споживачів з платіжками

У компанії зауважили, що громадяни за місяць передали через сервіси Нафтогазу близько чотирьох мільйонів даних лічильників. Показання прийняли та направили оператору ГРМ для розрахунків, проте у квитанціях цих даних не було.

Фахівці розповіли, що формування квитанції починається з отримання інформації про спожиті обсяги від оператора ГРМ (обл-/міськгазу). За законодавством, саме на оператора ГРМ покладається функція обліку газу. Використані кубометри вивантажують із інформ-платформи оператора газотранспортної системи кожного місяця після 9-го числа.

Далі на основі таких даних проводять підрахунок: спожитий обсяг газу множать на тариф, що діє, 7,96 грн/куб.м. Виходить сума, за яку потрібно розрахуватися.

Нафтогаз у своїх платежах вказує фактично спожиті обсяги газу та суми до оплати.

Чому не зараховують плату за доставку газу

У Харківській філії "Газмережі" з орбіти Нафтогазу розповіли про проблему, з якою стикають споживачі. Українці оплачують доставку газу, проте кошти не зараховують на особові рахунки та накопичується заборгованість.

Виявляється, причина в неуважності клієнтів. Так, деякі з них помилково оплачують послугу з розподілу газу на реквізити оператора ГРМ, що надавав послугу до того, як перейти на "Газмережі". Проте виникають і інші невідповідності, тому радять звертатися до спеціалістів для уточнення.

Джерело: Fb Нафтогазу

У зв'язку з цим, щоб не виникло боргів, українцям настійно рекомендують перевіряти реквізити перед здійсненням платежів. У разі, якщо кошти надіслали помилково не туди, потрібно звернутися до організації, яка їх отримала, та написати заяву на повернення грошей. Радять мати при собі:

квитанцію про оплату;

копію паспорта;

ідентифікаційний код;

витяг з банку;

картковий рахунок для повернення коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.

Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.