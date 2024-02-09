Комунальні послуги — Нафтогаз розповів, як уникнути боргів за газ

Нафтогаз розповів нюанси, які дозволять уникнути боргів
У газопостачальній компанії "Нафтогаз" розповіли клієнтам, як уникнути проблем з оплатою комунальних рахунків за спожитий природний газ. Важливі нюанси дозволять запобігти накопиченню боргів.
Про це повідомляють на сторінці в Facebоok.
Проблеми споживачів з платіжками
У компанії зауважили, що громадяни за місяць передали через сервіси Нафтогазу близько чотирьох мільйонів даних лічильників. Показання прийняли та направили оператору ГРМ для розрахунків, проте у квитанціях цих даних не було.
Фахівці розповіли, що формування квитанції починається з отримання інформації про спожиті обсяги від оператора ГРМ (обл-/міськгазу). За законодавством, саме на оператора ГРМ покладається функція обліку газу. Використані кубометри вивантажують із інформ-платформи оператора газотранспортної системи кожного місяця після 9-го числа.
Далі на основі таких даних проводять підрахунок: спожитий обсяг газу множать на тариф, що діє, 7,96 грн/куб.м. Виходить сума, за яку потрібно розрахуватися.
Нафтогаз у своїх платежах вказує фактично спожиті обсяги газу та суми до оплати.
Чому не зараховують плату за доставку газу
У Харківській філії "Газмережі" з орбіти Нафтогазу розповіли про проблему, з якою стикають споживачі. Українці оплачують доставку газу, проте кошти не зараховують на особові рахунки та накопичується заборгованість.
Виявляється, причина в неуважності клієнтів. Так, деякі з них помилково оплачують послугу з розподілу газу на реквізити оператора ГРМ, що надавав послугу до того, як перейти на "Газмережі". Проте виникають і інші невідповідності, тому радять звертатися до спеціалістів для уточнення.
У зв'язку з цим, щоб не виникло боргів, українцям настійно рекомендують перевіряти реквізити перед здійсненням платежів. У разі, якщо кошти надіслали помилково не туди, потрібно звернутися до організації, яка їх отримала, та написати заяву на повернення грошей. Радять мати при собі:
- квитанцію про оплату;
- копію паспорта;
- ідентифікаційний код;
- витяг з банку;
- картковий рахунок для повернення коштів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.
Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.
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