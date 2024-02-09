Коммунальные услуги — Нафтогаз рассказал, как избежать долгов за газ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" рассказали клиентам, как избежать проблем с оплатой коммунальных счетов за потребленный природный газ. Важные нюансы позволят предотвратить накопление долгов.

Об этом сообщают на странице в Facebоok.

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Проблемы потребителей с платежками

В компании отметили, что граждане за месяц передали через сервисы Нафтогаза около четырех миллионов данных счетчиков. Показания были приняты и направлены оператору ГРМ для расчетов, однако в квитанциях этих данных не было.

Специалисты рассказали, что формирование квитанции начинается с получения информации о потребленных объемах от оператора ГРМ (обл-/горгаза). Согласно законодательству, именно на оператора ГРМ возлагается функция учета газа. Использованные кубометры выгружают с информ-платформы оператора газотранспортной системы каждый месяц после 9 числа.

Далее на основе таких данных проводят подсчет: потребленный объем газа умножают на действующий тариф 7,96 грн/куб.м. Выходит сумма, за которую нужно рассчитаться.

Нафтогаз в своих платежах указывает фактически потребленные объемы газа и суммы к оплате.

Почему не засчитывают плату за доставку газа

В Харьковском филиале "Газсети" с орбиты Нафтогаза рассказали о проблеме, с которой сталкиваются потребители. Украинцы оплачивают доставку газа, однако средства не засчитывают на лицевые счета и накапливается задолженность.

Оказывается, причина в невнимательности клиентов. Так, некоторые из них ошибочно оплачивают услугу по распределению газа на реквизиты оператора ГРМ, предоставлявшего услугу до того, как перейти на "Газсети". Однако возникают и другие несоответствия, поэтому советуют обращаться к специалистам для уточнения.

Источник: Fb Нафтогаза

В связи с этим, чтобы не возникло долгов, украинцам настоятельно рекомендуют проверять реквизиты перед совершением платежей. В случае если средства послали ошибочно не туда, нужно обратиться в организацию, которая их получила и написать заявление на возврат денег. Советуют иметь при себе:

квитанцию об оплате;

копию паспорта;

идентификационный код;

выписку из банка;

карточный счет для возврата средств.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам, имеющим задолженность по жилищно-коммунальным услугам, грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Тем не менее, некоторым украинцам спишут долги за воду.

Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, из-за какой суммы грозят отключение.