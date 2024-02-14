Газ в Україні — які суми з квартири будуть у третій платіжці

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з початку 2024 року запровадили третій комунальний платіж за природний газ — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Експерти розповіли, скільки приблизно муситимуть платити жителі багатоповерхівок за квартиру за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу до будинку.

Про це повідомляє видання focus.ua.

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Третій комунальний платіж за газ

Зараз остаточних цін на здійснення відповідних робіт немає. Їх встановить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після чого інформацію поширять облгази.

Третя платіжка за газ може надійти жителям відомчих будинків чи гуртожитків, якщо власник не уклав угоду з обслуговувальною організацією щодо забезпечення робіт. Це можуть бути нові будівлі.

На думку адвоката Олени Воронкової, наперед буде складно визначити вартість такої послуги, адже в один період можна обмежитися лише оглядом, а в інший — знадобиться заміна труб.

Ціну має визначити виконавець, а такі роботи будуть здійснюватимуться періодично один раз на три-пять років. Спочатку визначать загальну суму, а потім її розділять на всіх власників квартир.

На думку голови Спілки споживачів комунпослуг Олега Попенка, українці отримають третю платіжку за природний газ у лютому за січень, якщо співвласники багатоквартирних будинків дійшли згоди щодо виконавця таких послуг. Інші будуть автоматично приєднані до Типового договору.

На переконання енергоексперта Юрія Корольчука, розмір платежу буде залежати від об'єкта, а саме — його розмірів та стану. Він вважає, що на одну квартиру може припадати до 300 гривень за три роки, тобто по 100 гривень за рік, або 8-10 гривень щомісяця".

"На сьогодні відштовхуються від того, що квартира має платити близько 300 грн — це сума за три роки. Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, тому що це було б складно впорядкувати юридично. Тому що споживач не зобов'язаний тримати в голові цю інформацію і раз на три роки "ловитимуть" повідомлення про необхідність сплати. Тому, найімовірніше, споживачі платитимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця", — зазначив він.

Корольчук також уточнив, що деяких українців нововведення взагалі не торкнеться. Вони надалі отримуватимуть дві квитанції. Це пояснюється тим, що багато управляючих компаній давно підписали договори з облгазами. Тобто споживачі можуть не знати, що вже платять за відповідну послугу, адже оператори могли включити показник до комунальних платіжок розподілу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця опалювального сезону 2023-2024 влада пообіцяла не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Однак у мережі лунають натяки про те, що деякі ціни можуть суттєво змінитися цьогоріч.

Раніше ми писали, що за даними Держстату, в Україні за останній рік вартість послуг у комунальних платіжках суттєво зросла. У січні цього року проти до січня минулого ціни підвищились на 12,8%.