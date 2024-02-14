Газ в Украине — какие суммы с квартиры будут в третьей платежке

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с начала 2024 года был введен третий коммунальный платеж за природный газ — за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Эксперты рассказали, сколько приблизительно будут платить жители многоэтажек за квартиру за техническое обслуживание труб и оборудование поставки газа в дом.

Об этом сообщает издание focus.ua.

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Третий коммунальный платеж за газ

Сейчас окончательных цен на проведение соответствующих работ нет. Их установит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после чего информацию распространят облгазы.

Третья платежка за газ может поступить жителям ведомственных домов или общежитий, если владелец не заключил соглашение с обслуживающей организацией по обеспечению работ. Это могут быть новые здания.

По мнению адвоката Елены Воронковой, заранее будет сложно определить стоимость такой услуги, ведь в один период можно ограничиться только осмотром, а в другой — понадобится замена труб.

Цену должен определить исполнитель, а такие работы будут осуществляться периодически раз в три-пять лет. Сначала определят общую сумму, а затем ее разделят на всех владельцев квартир.

По мнению главы Союза потребителей коммунуслуг Олега Попенко, украинцы получат третью платежку за природный газ в феврале за январь, если совладельцы многоквартирных домов пришли к согласию относительно исполнителя таких услуг. Остальные будут автоматически подключены к Типичному договору.

По убеждению энергоэксперта Юрия Корольчука, размер платежа будет зависеть от объекта, а именно его размеров и состояния. Он считает, что на одну квартиру может приходиться до 300 гривен за три года, то есть по 100 гривен в год или 8-10 гривен ежемесячно.

"На сегодняшний день отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн — это сумма за три года. То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязан держать в голове эту информацию и раз в три года "будут ловить" сообщения о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить либо около 100 грн в год, либо 8-10 грн ежемесячно", — отметил он.

Корольчук также уточнил, что некоторых украинцев нововведение вообще не коснется. Они будут получать две квитанции. Это объясняется тем, что многие управляющие компании давно подписали договоры с облгазами. То есть потребители могут не знать, что уже платят за соответствующую услугу, ведь операторы могли включить показатель в коммунальные платежи распределения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца отопительного сезона 2023-2024 власти пообещали не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако в сети раздаются намеки на то, что некоторые цены могут измениться в этом году.

Ранее мы писали, что, по данным Госстата, в Украине за последний год стоимость услуг в коммунальных платежках существенно выросла. В январе этого года по сравнению с январем прошлого цены повысились на 12,8%.