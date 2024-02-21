Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Оплата коммуналки — кому из украинцев спишут часть долгов arrow

Оплата коммуналки — кому из украинцев спишут часть долгов

21 февраля 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные долги — кому из украинцев разрешили не платить
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине, согласно решению правительства, гражданам с февраля 2024 года прекращают предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время, части украинцев спишут долги.

Это прописано в постановлении Кабинета Министров №1405.

Возврат наказания за коммунальные долги

С начала полномасштабного вторжения правительство ввело мораторий на отключение поставок коммунальных услуг за задолженность.

Некоторые украинские семьи действительно не имели возможности полноценно платить за коммунальные услуги, кто-то потерял жилье, кто-то уехал за границу, а некоторые просто не платили, в результате накопились многомиллиардные долги. Учитывая это, правительство было вынуждено отменить запрет на наказание должников в виде отключения услуг ЖКХ, приняв постановление от 29 января 2023 г. №1405 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг".

В украинском законодательстве нет определенной суммы долга, по которой будут отключать услуги. Ожидается, что поставщики не будут прекращать предоставление услуг тем потребителям, у кого сумма долга ниже половины прожиточного минимума.

Также, согласно постановлению, мораторий на отключение коммуналки оставили только для оккупированных территорий, и районов, где продолжаются боевые действия. То есть часть граждан освободят от бремени коммунального долга.

Кому из украинцев простят задолженность

В частности, запрет на взыскание долга коснется жителей Херсонской громады. Речь идет о коммунальной задолженности, накопленной гражданами в период временной оккупации города, со 2 марта по 11 ноября 2022 года. Долги за это время полностью спишут.

В то же время, гражданам, которые платили за жилищно-коммунальные услуги даже во время оккупации, вернут уплаченные деньги. Суммы засчитают как переплату и внесут на будущие периоды оплаты.

По словам начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, уже есть соответствующее решение властей о списании задолженности за период оккупации. Однако долги, возникшие в другой период, нужно оплатить. Даже если речь идет о жителях районов, где продолжаются активные боевые действия.

"С момента деоккупации оплата коммунальных услуг и долги по ней не отменяются даже в зоне активных боевых действий, в которую сейчас входит Херсонская община", — уточнил чиновник.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также мы сообщали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

коммунальные услуги
ЖКХ
Херсонская область
долги
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме