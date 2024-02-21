Коммунальные долги — кому из украинцев разрешили не платить

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине, согласно решению правительства, гражданам с февраля 2024 года прекращают предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время, части украинцев спишут долги.

Это прописано в постановлении Кабинета Министров №1405.

Возврат наказания за коммунальные долги

С начала полномасштабного вторжения правительство ввело мораторий на отключение поставок коммунальных услуг за задолженность.

Некоторые украинские семьи действительно не имели возможности полноценно платить за коммунальные услуги, кто-то потерял жилье, кто-то уехал за границу, а некоторые просто не платили, в результате накопились многомиллиардные долги. Учитывая это, правительство было вынуждено отменить запрет на наказание должников в виде отключения услуг ЖКХ, приняв постановление от 29 января 2023 г. №1405 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг".

В украинском законодательстве нет определенной суммы долга, по которой будут отключать услуги. Ожидается, что поставщики не будут прекращать предоставление услуг тем потребителям, у кого сумма долга ниже половины прожиточного минимума.

Также, согласно постановлению, мораторий на отключение коммуналки оставили только для оккупированных территорий, и районов, где продолжаются боевые действия. То есть часть граждан освободят от бремени коммунального долга.

Кому из украинцев простят задолженность

В частности, запрет на взыскание долга коснется жителей Херсонской громады. Речь идет о коммунальной задолженности, накопленной гражданами в период временной оккупации города, со 2 марта по 11 ноября 2022 года. Долги за это время полностью спишут.

В то же время, гражданам, которые платили за жилищно-коммунальные услуги даже во время оккупации, вернут уплаченные деньги. Суммы засчитают как переплату и внесут на будущие периоды оплаты.

По словам начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, уже есть соответствующее решение властей о списании задолженности за период оккупации. Однако долги, возникшие в другой период, нужно оплатить. Даже если речь идет о жителях районов, где продолжаются активные боевые действия.

"С момента деоккупации оплата коммунальных услуг и долги по ней не отменяются даже в зоне активных боевых действий, в которую сейчас входит Херсонская община", — уточнил чиновник.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также мы сообщали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.