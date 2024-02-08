Пенсии в 2024 году — кто из украинцев получит выплату в минимум 13 тыс. грн

Пенсии не менее 13 тыс. грн — детали выплат для особых категорий
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение о выплате пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пенсии особым категориям в 2024 году
Украинское законодательство предусматривает, что в 2024 году выплаты по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы изменятся, учитывая рост минимальной заработной платы.
Соответствующий вид пенсии назначается в размере возмещения фактических убытков, учитывая:
- заработную плату, полученную человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
- пятикратный размер минимальной заработной платы, предусмотренной законом на 1 января этого года.
Минимальные суммы пенсий для разных групп
По закону, сумма пенсии по инвалидности, возникшая от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской аварии, не может быть ниже:
- первая группа — 8,187 тыс. гривен;
- вторая группа — 6,549 тыс. гривен;
- третья группа — 5,048 тыс. гривен;
- дети с инвалидностью — 5,048 тыс. гривен;
Минимальная сумма пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС из числа ликвидаторов ее последствий не может быть ниже:
- первая группа — 100% размера средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитываются для исчисления пенсии за предыдущий год — 13,376 тыс. гривен;
- вторая группа — 80% — 10,7 тыс. гривен (13,376 тыс. х 80%);
- третья группа — 60% — 8,025 тыс. гривен (13,376 тыс. х 60%).
Больше о пенсиях
Напомним, что украинским пенсионерам обещают продлить предоставление денежных выплат Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году. Размер помощи будут вычислять по простой формуле и для каждого будет индивидуальным.
Также мы писали, что в феврале 2024 года у некоторых категорий пожилых людей возрастут пенсии. Речь идет о получении права на дополнительные надбавки "по возрасту".
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