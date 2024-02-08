Пенсии в 2024 году — кто из украинцев получит выплату в минимум 13 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение о выплате пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Пенсии особым категориям в 2024 году

Украинское законодательство предусматривает, что в 2024 году выплаты по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы изменятся, учитывая рост минимальной заработной платы.

Соответствующий вид пенсии назначается в размере возмещения фактических убытков, учитывая:

заработную плату, полученную человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

пятикратный размер минимальной заработной платы, предусмотренной законом на 1 января этого года.

Минимальные суммы пенсий для разных групп

По закону, сумма пенсии по инвалидности, возникшая от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской аварии, не может быть ниже:

первая группа — 8,187 тыс. гривен;

вторая группа — 6,549 тыс. гривен;

третья группа — 5,048 тыс. гривен;

дети с инвалидностью — 5,048 тыс. гривен;

Минимальная сумма пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС из числа ликвидаторов ее последствий не может быть ниже:

первая группа — 100% размера средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитываются для исчисления пенсии за предыдущий год — 13,376 тыс. гривен;

вторая группа — 80% — 10,7 тыс. гривен (13,376 тыс. х 80%);

третья группа — 60% — 8,025 тыс. гривен (13,376 тыс. х 60%).

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Напомним, что украинским пенсионерам обещают продлить предоставление денежных выплат Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году. Размер помощи будут вычислять по простой формуле и для каждого будет индивидуальным.

Также мы писали, что в феврале 2024 года у некоторых категорий пожилых людей возрастут пенсии. Речь идет о получении права на дополнительные надбавки "по возрасту".