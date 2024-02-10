Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Пенсии резко вырастут — четыре действенных способа увеличить выплаты arrow

Пенсии резко вырастут — четыре действенных способа увеличить выплаты

10 февраля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — как самостоятельно увеличить суммы выплат
Пожилая женщина с бумагами. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня заработной платы, которую получал. Однако существуют варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

О том, какие существуют нюансы, позволяющие увеличить выплаты, рассказали юристы.

Читайте также:

По словам специалистов, есть по меньшей мере четыре варианта повысить размер пенсионной выплаты.

Благодаря справке о зарплате

Гражданин должен предоставить справку о заработной плате за пять лет подряд до 30 июня 2000 года. Как отмечается, зарплата для расчета пенсии учитывается за весь период стажа с 1 июля 2000 года, на основе данных, хранящейся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Зарплату за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года могут учесть по желанию заявителя при наличии документов. Речь идет о:

  • личные счета;
  • платежные ведомости;
  • подтверждающие документы о зарплате от предприятий/организации.

Благодаря зачислению периодов работы к стажу

Иногда ПФУ не учитывает периоды работы как стаж из-за неправильного оформления записей в трудовой книжке. Учитывая, что продолжительность стажа влияет на размер пенсии, решить эту проблему можно двумя способами:

  • предоставив уточняющую справку из предприятия;
  • обратившись в суд с требованием заставить фонд отнести соответствующие периоды работы к стажу.

Судебная практика в таких разногласиях принимает решение в пользу пенсионеров.

Благодаря переходу на другой вид пенсии

Гражданин может перейти с одного вида пенсии в другой. В частности, с пенсии за выслугу лет в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту (закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Такой переход уместен, если по второму виду пенсии более значительные выплаты.

Благодаря судебным спорам с органами ПФУ

Пенсионеры жалуются на размеры начислений пенсий, осуществляемых ПФУ. Основной источник жалоб — ошибочный расчет суммы выплаты. По словам юристов, можно обжаловать действия Пенсионного фонда, если есть подозрение в их незаконности. В частности, речь идет о таких;

  • невыполнение перерасчета пенсий на основе новых данных о доходах (особенно для пенсионеров-военных);
  • игнорирование процесса индексации

В большинстве случаев неправомерность сумм выплат можно доказать только в судебном порядке. Юристы советуют идти в суд, ведь это может оказывать существенное влияние на пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 марта 2024 украинцев ожидает масштабная индексация пенсионных выплат. Для некоторых граждан запланировано радикальное повышение.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.

выплаты
пенсии
ПФУ
деньги
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Актуальное по теме