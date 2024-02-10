Пенсии в Украине — как самостоятельно увеличить суммы выплат

Пожилая женщина с бумагами. Фото: Unsplush

Украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня заработной платы, которую получал. Однако существуют варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

О том, какие существуют нюансы, позволяющие увеличить выплаты, рассказали юристы.

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По словам специалистов, есть по меньшей мере четыре варианта повысить размер пенсионной выплаты.

Благодаря справке о зарплате

Гражданин должен предоставить справку о заработной плате за пять лет подряд до 30 июня 2000 года. Как отмечается, зарплата для расчета пенсии учитывается за весь период стажа с 1 июля 2000 года, на основе данных, хранящейся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Зарплату за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года могут учесть по желанию заявителя при наличии документов. Речь идет о:

личные счета;

платежные ведомости;

подтверждающие документы о зарплате от предприятий/организации.

Благодаря зачислению периодов работы к стажу

Иногда ПФУ не учитывает периоды работы как стаж из-за неправильного оформления записей в трудовой книжке. Учитывая, что продолжительность стажа влияет на размер пенсии, решить эту проблему можно двумя способами:

предоставив уточняющую справку из предприятия;

обратившись в суд с требованием заставить фонд отнести соответствующие периоды работы к стажу.

Судебная практика в таких разногласиях принимает решение в пользу пенсионеров.

Благодаря переходу на другой вид пенсии

Гражданин может перейти с одного вида пенсии в другой. В частности, с пенсии за выслугу лет в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту (закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Такой переход уместен, если по второму виду пенсии более значительные выплаты.

Благодаря судебным спорам с органами ПФУ

Пенсионеры жалуются на размеры начислений пенсий, осуществляемых ПФУ. Основной источник жалоб — ошибочный расчет суммы выплаты. По словам юристов, можно обжаловать действия Пенсионного фонда, если есть подозрение в их незаконности. В частности, речь идет о таких;

невыполнение перерасчета пенсий на основе новых данных о доходах (особенно для пенсионеров-военных);

игнорирование процесса индексации

В большинстве случаев неправомерность сумм выплат можно доказать только в судебном порядке. Юристы советуют идти в суд, ведь это может оказывать существенное влияние на пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 марта 2024 украинцев ожидает масштабная индексация пенсионных выплат. Для некоторых граждан запланировано радикальное повышение.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.