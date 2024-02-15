Пенсии в апреле вырастут — кому дополнительно повысят выплаты

Пенсии в Украине — кому дополнительно повысят выплаты в апреле
Пенсионные выплаты некоторых граждан Украины должны дополнительно повыситься в апреле 2024 года. Речь идет о лицах старше 65 лет и имеющих полный стаж.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кому дважды повысят пенсию
Как рассказали специалисты ПФУ, в стране минимальная зарплата выросла с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. гривен. В связи с этим выросли пенсии граждан старше 65 лет и имеющие полный страховой стаж.
Размер пенсии указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной заработной платы. В связи с этим с 1 января 2024 года этот показатель повысился с 2,68 тыс. до 2,84 тыс. грн.
Теперь последующее повышение минимальной зарплаты должно произойти в апреле. Ожидается, что она вырастет с 7,1 тыс. до 8 тыс. грн. Соответственно размер такой пенсионной выплаты повысится и составит уже 3,2 тыс. грн вместо 2,84 тыс. грн.
По состоянию на 1 января 2024 года размер полного страхового стажа для получения указанной пенсии составляет:
- 35 лет — для мужчин;
- 30 лет — для женщин.
Как изменились пенсии в 2024 году
С января 2024 года выросла минимальная пенсия в Украине из-за увеличения прожиточного минимума, который правительство заложило в государственном бюджете на текущий год.
Теперь общий показатель прожиточного минимума составляет 2,92 тыс. грн. В то же время прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2361 грн.
Учитывая это, минимальная пенсия выросла до 2361 грн, то есть против показателя 2023 года — на 268 грн.
Также в начале года повысились:
- максимальная пенсионная выплата — до 23,61 тыс. грн;
- выплата за сверхурочный стаж — до 23,6 грн (каждый дополнительный год);
- размер добровольного пенсионного взноса — до 1562 грн;
- доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 грн.
На основе роста прожиточного минимума повысились разные надбавки к пенсии:
- за особые награды;
- доплаты ветеранам войны;
- размеры разной соцпомощи.
Во второй половине февраля будет объявлен точный процент индексации пенсий, которая должна быть проведена с 1 марта текущего года. Предполагаемый размер индексации пенсий составит 13%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине, несмотря на заявления властей о проведении мартовской индексации пенсий в среднем на 13%, в Пенсионном фонде не подтверждают соответствующую информацию. Вопрос ее реализации до сих пор остается открытым.
Ранее мы сообщали, что в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые граждане могут значительно повысить размер пенсий. В частности, это возможно, если человек решит продолжить работать после 60 лет и откажется от пенсии.
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