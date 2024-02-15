Пенсии в апреле вырастут — кому дополнительно повысят выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Unsplus

Пенсионные выплаты некоторых граждан Украины должны дополнительно повыситься в апреле 2024 года. Речь идет о лицах старше 65 лет и имеющих полный стаж.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как рассказали специалисты ПФУ, в стране минимальная зарплата выросла с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. гривен. В связи с этим выросли пенсии граждан старше 65 лет и имеющие полный страховой стаж.

Размер пенсии указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной заработной платы. В связи с этим с 1 января 2024 года этот показатель повысился с 2,68 тыс. до 2,84 тыс. грн.

Теперь последующее повышение минимальной зарплаты должно произойти в апреле. Ожидается, что она вырастет с 7,1 тыс. до 8 тыс. грн. Соответственно размер такой пенсионной выплаты повысится и составит уже 3,2 тыс. грн вместо 2,84 тыс. грн.

По состоянию на 1 января 2024 года размер полного страхового стажа для получения указанной пенсии составляет:

35 лет — для мужчин;

30 лет — для женщин.

Как изменились пенсии в 2024 году

С января 2024 года выросла минимальная пенсия в Украине из-за увеличения прожиточного минимума, который правительство заложило в государственном бюджете на текущий год.

Теперь общий показатель прожиточного минимума составляет 2,92 тыс. грн. В то же время прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2361 грн.

Учитывая это, минимальная пенсия выросла до 2361 грн, то есть против показателя 2023 года — на 268 грн.

Также в начале года повысились:

максимальная пенсионная выплата — до 23,61 тыс. грн; выплата за сверхурочный стаж — до 23,6 грн (каждый дополнительный год); размер добровольного пенсионного взноса — до 1562 грн; доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 грн.

На основе роста прожиточного минимума повысились разные надбавки к пенсии:

за особые награды;

доплаты ветеранам войны;

размеры разной соцпомощи.

Во второй половине февраля будет объявлен точный процент индексации пенсий, которая должна быть проведена с 1 марта текущего года. Предполагаемый размер индексации пенсий составит 13%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине, несмотря на заявления властей о проведении мартовской индексации пенсий в среднем на 13%, в Пенсионном фонде не подтверждают соответствующую информацию. Вопрос ее реализации до сих пор остается открытым.

Ранее мы сообщали, что в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые граждане могут значительно повысить размер пенсий. В частности, это возможно, если человек решит продолжить работать после 60 лет и откажется от пенсии.