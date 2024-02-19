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Пенсии в Украине — выплаты пересчитают весной по-новому

19 февраля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине пересмотрят — как изменятся выплаты весной
Пожилая женщина. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине весной текущего года власти намерены осуществить индексацию пенсий. Части пенсионеров пересчитают выплаты по формуле с обновленными показателями.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

Как будут пересматривать пенсии для украинцев

Как отмечается, размер повышения рассчитают по формуле, прописанной в законе. Ожидается, что 50% уровня инфляции за прошлый год прибавят к 50% среднего годового (учитывают информацию за последние три года) показателя роста заработной платы. Это будет равно примерно 13 процентам.

С 1 апреля пересмотр пенсий коснется пенсионеров в возрасте 65 лет, у которых есть страховой стаж: 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Размер их пенсионных выплат зависит от минимальной зарплаты в Украине, которая составляет не менее 40% минималки. В прошлом году пенсии не пересматривали, а в этом году запланировано двойное повышение.

Как известно, с 1 января этого года размер минимальной зарплаты повысился до 7,1 тыс. гривен, поэтому с марта пенсионеры в возрасте 65 лет начнут получать не менее 2,84 тыс. гривен.

Поскольку с 1 апреля минимальная зарплата снова повысится до 8 тыс. гривен — 65-летние пенсионеры начнут получать от 3,2 тыс. гривен в месяц.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что окончательное решение по индексации пока неизвестно, а о более точном проценте сообщат позже. Там отметили, что по части второй статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для индексации пенсий ежегодно с 1 марта проводят перерасчет пенсий.

Это происходит путем повышения показателя среднего размера зарплаты в стране, с которой уплачен Единый социальный взнос и принимают во внимание для исчисления пенсии. Окончательное решение должен объявить Кабинет министров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 г. во время плановой индексации. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.

Также мы сообщали, что украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

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