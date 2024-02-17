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Пенсії в Україні за час війни зросли — хто став отримувати на 50% більше

17 лютого 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — у кого за час війни виплати зросли на 50%
Люди похилого віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у кого за час війни розмір пенсій суттєво зріс. Йдеться про середню виплату колишніх військовослужбовців.

Про це розповіли у Головному управлінні ПФУ Вінниччини.

Збільшення кількості пенсіонерів-військових

Там зазначили, що зараз на обліку в управлінні фонду області перебуває близько 24,7 тисячі пенсіонерів силових структур, з яких понад 55% припадає на пенсіонерів Міністерства оборони.

За останній рік збільшилась кількість цієї категорії пенсіонерів. Так, у 2022 році темп приросту кількості пенсіонерів-військовослужбовців становив 4%, в той час, як у 2023 — 9%.

Протягом минулого року пенсію з інвалідності призначили 585 військовим, зростання становило майже 300%. 

Більш ніж удвічі збільшилась кількість отримувачів пенсії у зв’язку із втратою годувальника. Частка до загальної кількості пенсіонерів силових структур становить 10%.

Як змінились пенсії за час війни

Як зазначають у ПФУ, середній розмір пенсії даної категорії громадян в 2022 році підвищився на 31%. У 2023-му додав ще 18% і станом на 1 січня 2024 року становив 11,735 тич. гривень.

У відділі з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців, аналізуючи середні розміри пенсії в розрізі видів, зазначили, що найвищий — в одержувачів пенсії за вислугу років. Темп зростання середнього розміру сягнув 65%. Наступними за темпом збільшення пенсії:

  • у зв’язку із втратою годувальника — 50%;
  • виплати з інвалідності — 40%.

Більше по пенсії

Нагадаємо, українським пенсіонерам обіцяють з 1 березня 2024 року провести масштабну індексацію виплат, яка в середньому може зрости на 13%. Відомо, хто може отримати на 300, 600 та 1 тис. гривень більше.

Також ми писали, що Пенсійні виплати деяких громадян України мають додатково підвищити у квітні 2024 року. Йдеться про осіб, яким понад 65 років, та мають повний стаж.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
військові

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