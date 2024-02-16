Пенсії з 1 березня — хто отримає після перерахунку додатково 600 гривень

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українським пенсіонерам обіцяють з 1 березня 2024 року провести масштабну індексацію виплат, яка в середньому може зрости на 13%. Відомо, хто може отримати на 300, 600 та 1 тис. гривень більше.

Такі підрахунки опублікувало видання Oboz.ua.

Як можуть зрости виплати в українців

Як зазначають у Пенсійному фонді, остаточне рішення щодо індексації невідоме, а точний відсоток підвищення мають повідомити згодом. Там нагадали, що згідно з частиною другою статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для забезпечення індексації пенсійних виплат щороку з 1 березня має проводитися перерахунок пенсій. Це відбувається шляхом збільшення показника середнього розміру зарплати в країні, з якої сплачений Єдиний соцвнесок, та який беруть до уваги для обчислення пенсії. Відповідне рішення має оголосити уряд.

Видання зауважує, що при цьому індексація враховує виключно той розмір пенсії, що розраховується за формулою. Тобто якщо було додаткове підвищення виплати, як приклад, за державними гарантіями, через додатковий стаж чи доплати, ці "зайві" кошти під час індексації не врахують.

Так, якщо людині виповнилося 65 років і вона виконала норму за страховим стажем, то мінімальний розмір пенсії становитиме 40% мінімалки, або 2,84 тис. гривень. Якщо розмір пенсії за формулою становить 2,7 тис. гривень, то платитимуть 2,84 тис. гривень. Проте за індексації на 13% підвищать не повну пенсію (2,84 тис. гривень), а її розрахунковий розмір за формулою (2,7 тис. гривень).

Зокрема, 600 гривень отримають ті, у кого розрахунковий розмір пенсії перед підвищенням становив від 4616 гривень.

З огляду на це, з таким рівнем індексації громадяни зможуть розраховувати на:

300–399 гривень — за умови отримання пенсії від мінімальної до 3076 гривень;

400–499 гривень — розмір пенсії від 3077 до 3846 гривень;

500–599 гривень — якщо пенсія від 3847 до 4615 гривень;

600–699 гривень — пенсія від 4616 до 5378 гривень;

700–799 гривень — пенсія від 5379 до 6153 гривень;

800–899 гривень — пенсія від 6154 до 6923 гривень;

900–999 гривень — пенсія від 6924 до 7692 гривень;

від 1000 гривень — пенсія від 7693 гривень.

Варто зауважити, що з початку 2024 року в країні зросла мінімальна та максимальна пенсії — до 2361 та 23,61 тис. гривень. Найвища виплата становить десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

З 1 квітня обіцяють переглянути розмір виплат працюючим пенсіонерам, з огляду на підвищення розміру мінімальної зарплатні до 8 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсійні виплати деяких громадян України мають додатково підвищити у квітні 2024 року. Йдеться про осіб, яким понад 65 років, та мають повний стаж.

Раніше ми повідомляли, що в Україні, попри заяви влади про проведення березневої індексації пенсій у середньому на 13%, у Пенсійному фонді не підтверджують відповідну інформацію. Питання її реалізації досі залишається відкритим.