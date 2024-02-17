Пенсии в Украине — у кого за время войны выплаты выросли на 50%

Пенсии в Украине за время войны выросли — кто стал получать на 50% больше
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, у кого за время войны размер пенсий существенно вырос. Речь идет о средней выплате бывших военнослужащих.
Об этом рассказали в Главном управлении ПФУ Винницкой области.
Увеличение количества пенсионеров-военных
Там отметили, что сейчас на учете в управлении фонда области состоит около 24,7 тысячи пенсионеров силовых структур, из которых более 55% приходится на пенсионеров Министерства обороны.
За последний год увеличилось количество этой категории пенсионеров. Так, в 2022 году темп прироста количества пенсионеров-военнослужащих составлял 4%, в то время как в 2023 — 9%.
В прошлом году пенсию по инвалидности назначили 585 военным, рост составил почти 300%.
Более чем в два раза увеличилось количество получателей пенсии в связи с потерей кормильца. Доля общего количества пенсионеров силовых структур составляет 10%.
Как изменились пенсии за время войны
Как отмечают в ПФУ, средний размер пенсии данной категории граждан в 2022 году повысился на 31%. В 2023 году прибавил еще 18% и по состоянию на 1 января 2024-го составил 11,735 тыс. гривен.
В отделе по назначению и перерасчетам пенсий военнослужащих, анализируя средние размеры пенсии в разрезе видов, отметили, что самый высокий — у получателей пенсии за выслугу лет. Темп роста среднего размера составил 65%. Следующими по темпу увеличения пенсии:
- в связи с потерей кормильца — 50%;
- выплаты по инвалидности — 40%.
Больше по пенсии
Напомним, украинским пенсионерам обещают с 1 марта 2024 провести масштабную индексацию выплат, которая в среднем может вырасти на 13%. Известно кто может получить на 300, 600 и 1 тыс. гривен больше.
Также мы писали, что пенсионные выплаты некоторых граждан Украины должны дополнительно повысить в апреле 2024 года. Речь идет о лицах старше 65 лет и имеющих полный стаж.
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