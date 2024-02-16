Комуналка в Україні — як повернути гроші за оплату неякісних послуг

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі комунальних послуг мають право вимагати від постачальників перерахунку вартості послуг ЖКГ, надані на неякісному рівні. За словами експертів, якщо послуга надавалася з порушенням норм — повернути гроші мають незалежно від того, є борг за відповідну послугу чи ні.

Про це розповіли експерти сфери енергетики, коментуючи рішення Кабінету міністрів.

Повернення коштів за неякісні послуги ЖКГ

Як зазначають фахівці, днями Кабмін розробив спеціальний порядок перерахунку вартості комунпослуг за їх ненадання або неповноцінне надання.

Згідно з рішенням, постачальник мусить перерахувати вартість наданих комунальних послуг. Йдеться про абсолютно всі послуги: гаряча вода, теплова енергія, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів.

Зокрема, споживач має звернути увагу, якщо:

впала температура теплоносія та гарячої води, чи їхній тиск на неналежному рівні на вході до будинку;

температура в приміщеннях споживача стала нижча (за умови наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем);

були перерви в постачанні послуг, зумовлені перевищенням виконавцем термінів проведення аварійних робіт;

склад і якість гарячої та холодної води були надані з порушенням державних санітарних норм та правил;

не дотримані вимоги щодо вивезення сміття (порушення графіка тощо).

Як наголошують експерти, виконавець мусить у такому випадку упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно порахувати надмірно переплачені кошти за неякісні послуги і здійснити перерахунок, відповідно до вимог урядового порядку. Він мусить сплатити споживачеві штраф у розмірі, визначеному законодавством чи договором.

Своєю чергою, споживач повинен підготувати та подати акт-претензію, якщо підозрює, що послуги неякісні.

Витрати відшкодують протягом одного місяця, починаючи з дня ухвалення рішення щодо задоволення вимоги споживача. При цьому, якщо акт надано від споживача багатоквартирного будинку, то перерахувати вартість мають для всіх споживачів.

"Перерахунок проводиться незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується мешканцю в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а в разі відсутності заборгованості в оплату майбутніх платежів", — йдеться у рішенні уряду.

Хто може не платити за послуги ЖКГ

Також споживачі можуть взагалі не платити за житлово-комунальні послуги, якщо понад 30 днів не проживали у квартирі чи будинку.

Громадяни, котрі скористаються відповідним правом, також можуть розраховувати, що постачальник зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього треба звернутися до нього із заявою і надати довідку про відсутність проживання у власній оселі.

Проте платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за комунальні послуги, що надаються централізовано.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Ми також писали про те, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.