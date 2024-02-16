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Переплата за услуги ЖКХ в Украине — как пересчитать стоимость

16 февраля 2024 07:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммуналка в Украине — как вернуть деньги за оплату некачественных услуг
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские потребители коммунальных услуг имеют право потребовать от поставщиков пересчета стоимости услуг ЖКХ, предоставленных на некачественном уровне. По словам экспертов, если услуга предоставлялась с нарушением норм — вернуть деньги должны независимо от того, есть долг за соответствующую услугу или нет.

Об этом рассказали эксперты сферы энергетики, комментируя решение Кабинета Министров.

Возврат средств за некачественные услуги ЖКХ

Как отмечают специалисты, на днях Кабмин разработал специальный порядок пересчета стоимости коммунуслуг за их непредоставление или неполноценное предоставление.

Согласно решению, поставщик должен пересчитать стоимость предоставленных коммунальных услуг. Речь идет об абсолютно всех услугах: горячая вода, тепловая энергия, централизованное водоснабжение и водоотвод, вывоз бытовых отходов.

В частности, потребитель должен обратить внимание, если:

  • упала температура теплоносителя и горячей воды или их давление на ненадлежащем уровне на входе в дом;
  • температура в помещениях потребителя стала ниже (при наличии договора на обслуживание внутридомовых систем);
  • были перерывы в снабжении услуг, обусловленные превышением исполнителем сроков проведения аварийных работ;
  • состав и качество горячей и холодной воды были предоставлены с нарушением государственных санитарных норм и правил;
  • не соблюдены требования по вывозу мусора (нарушение графика и т.п.).

Как отмечают эксперты, исполнитель должен в таком случае в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно подсчитать излишне переплаченные средства за некачественные услуги и произвести перерасчет в соответствии с требованиями правительственного порядка. Он обязан уплатить потребителю штраф в размере, определенном законодательством либо контрактом.

В свою очередь потребитель должен подготовить и подать акт-претензию, если подозревает, что услуги некачественные.

Расходы возместят в течение одного месяца, начиная со дня принятия решения об удовлетворении требования потребителя. При этом если акт предоставлен от потребителя многоквартирного дома, то пересчитать стоимость должны для всех потребителей.

"Пересчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается жильцу в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности в оплату будущих платежей", —говорится в решении правительства.

Кто может не платить за услуги ЖКХ

Также потребители могут вовсе не платить за жилищно-коммунальные услуги, если больше 30 дней не проживали в квартире или доме.

Граждане, использующие соответствующее право, также могут рассчитывать, что поставщик произведет перерасчет. Тогда оплату спишут или будет переплата. Для этого нужно обратиться к нему с заявлением и предоставить справку об отсутствии проживания в собственном доме.

Однако платить придется за отопление и управление многоквартирным домом, то есть за централизованные коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Мы также писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут менять до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
газ

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