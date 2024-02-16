Пенсии с 1 марта — кто получит после перерасчета дополнительно 600 гривен

Пожилые люди. Фото: Freepik

Украинским пенсионерам обещают с 1 марта 2024 года провести масштабную индексацию выплат, которая в среднем может вырасти на 13%. Известно, кто может получить на 300, 600 и 1 тыс. гривен больше.

Такие подсчеты опубликовало издание Oboz.ua.

Как могут вырасти выплаты у украинцев

Как отмечают в Пенсионном фонде, окончательное решение относительно индексации неизвестно, а точный процент повышения должны сообщить позже. Там напомнили, что согласно части второй статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для обеспечения индексации пенсионных выплат ежегодно с 1 марта должен производиться перерасчет пенсий. Это происходит путем увеличения показателя среднего размера зарплаты в стране, с которой уплачен Единый соцвзнос и принимают во внимание для исчисления пенсии. Соответствующее решение должно объявить правительство.

Издание отмечает, что при этом индексация учитывает исключительно тот размер пенсии, который рассчитывается по формуле. То есть, если было дополнительное повышение выплаты, как пример, по государственным гарантиям, через дополнительный стаж или доплаты, эти "лишние" средства во время индексации не учтут.

Так, если человеку исполнилось 65 лет и он выполнил норму по страховому стажу, то минимальный размер пенсии будет составлять 40% минималки, или 2,84 тыс. гривен. Если размер пенсии по формуле составляет 2,7 тыс. гривен, то будут платить 2,84 тыс. гривен. Однако при индексации на 13% повысят не полную пенсию (2,84 тыс. гривен), а ее расчетный размер по формуле (2,7 тыс. гривен).

В частности, 600 гривен получат те, у кого расчетный размер пенсии перед повышением составил от 4616 гривен.

Учитывая это, с таким уровнем индексации граждане смогут рассчитывать на:

300–399 гривен — при условии получения пенсии от минимальной до 3076 гривен;

400–499 гривен — размер пенсии от 3077 до 3846 гривен;

500-599 гривен — если пенсия от 3847 до 4615 гривен;

600–699 гривен — пенсия от 4616 до 5378 гривен;

700-799 гривен — пенсия от 5379 до 6153 гривен;

800-899 гривен — пенсия от 6154 до 6923 гривен;

900-999 гривен — пенсия от 6924 до 7692 гривен;

от 1000 гривен — пенсия от 7693 гривен.

Следует заметить, что с начала 2024 года в стране выросла минимальная и максимальная пенсии — до 2361 и 23,61 тыс. гривен. Самая высокая выплата составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

С 1 апреля обещают пересмотреть размер выплат работающим пенсионерам с учетом повышения размера минимальной зарплаты до 8 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионные выплаты некоторых граждан Украины должны дополнительно повыситься в апреле 2024 года. Речь идет о лицах старше 65 лет и имеющих полный стаж.

Ранее мы сообщали, что в Украине, несмотря на заявления властей о проведении мартовской индексации пенсий в среднем на 13%, в Пенсионном фонде не подтверждают соответствующую информацию. Вопрос ее реализации до сих пор остается открытым.