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Льготы на услуги ЖКХ — какой должен быть размер дохода семьи в 2024 году

7 февраля 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные услуги в 2024 году — размер дохода семьи для права на льготы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Нормативы для права на льготы в 2024 году

По правилам, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. А именно — когда доход в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает размер дохода, что дает право на так называемую "налоговую социальную льготу".

В январе 2024 года размер социальной льготы изменился. Он вырос до 4,24 тысячи гривен.

Как устанавливают размер налоговой социальной льготы

Устанавливают размер налоговой соцльготы следующим образом: берут месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года и умножают на 1,4, округляют до ближайших 10 гривен.

Для обеспечения Единого госучета физлиц, имеющих право на льготы, ведут Единый государственный автоматизированный реестр лиц-льготников.

В ЕГАРЛ включают:

  • сведения о льготниках;
  • информацию о членах их семьи.

Кто из украинцев может оформить льготы

Льготу на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляют в размере 100%, 50% и 25% скидки.

В частности, на них имеют право граждане, у которых есть особые заслуги перед Родиной и члены семьи в случае смерти; работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности, многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи; жена/супруг умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; семьи с детьми с инвалидностью; участники войны; дети войны.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Ранее мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

коммунальные услуги
ЖКХ
льготы
услуги

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