ПриватБанк допоможе заощадити на послугах до 500 грн — деталі акції

Відділення ПриватБанку. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" оголосила нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.

Про це йдеться на сайті банку.

Як заощадити за допомогою Привату 500 грн

Як зазначається, у рамках акції ПриватБанк повертає клієнтам 3% від суми витрат за банківськими картками, окрім Корпоративних карт, з власних чи кредитних коштів:

у салонах краси;

фітнес-залах;

медичних лабораторіях;

медичних закладах.

Тобто щомісяця можна заощаджувати приблизно до 500 грн (максимальний кешбек).

Як взяти участь в акції

Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти з ідентифікаційним кодом, в яких є відкритий рахунок у ПриватБанку. Реєстрація для участі в акції обов'язкова.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно:

пройти реєстрацію в акції у будь-який зручний спосіб через повідомлення Приват на e-mail чи у Viber, або на сторінці акції;

здійснити розрахунок карткою ПриватБанку.

Виплату кешбеку здійснюватимуть наступного тижня після оплати. У фінустанові також зауважили, що від імені клієнтів платитимуть податки за кешбек. Повернення кешбеку відбуватиметься раз на тиждень на картку "Універсальна" з лімітом або на банківську картку для виплат.

Акція триватиме до 15 травня поточного року.

Джерело: ПриватБанк

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