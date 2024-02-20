ПриватБанк допоможе заощадити на послугах до 500 грн — деталі акції

ПриватБанк допоможе своїм клієнтам заощадити — деталі акції
Держфінустанова "ПриватБанк" оголосила нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.
Про це йдеться на сайті банку.
Як заощадити за допомогою Привату 500 грн
Як зазначається, у рамках акції ПриватБанк повертає клієнтам 3% від суми витрат за банківськими картками, окрім Корпоративних карт, з власних чи кредитних коштів:
- у салонах краси;
- фітнес-залах;
- медичних лабораторіях;
- медичних закладах.
Тобто щомісяця можна заощаджувати приблизно до 500 грн (максимальний кешбек).
Як взяти участь в акції
Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти з ідентифікаційним кодом, в яких є відкритий рахунок у ПриватБанку. Реєстрація для участі в акції обов'язкова.
Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно:
- пройти реєстрацію в акції у будь-який зручний спосіб через повідомлення Приват на e-mail чи у Viber, або на сторінці акції;
- здійснити розрахунок карткою ПриватБанку.
Виплату кешбеку здійснюватимуть наступного тижня після оплати. У фінустанові також зауважили, що від імені клієнтів платитимуть податки за кешбек. Повернення кешбеку відбуватиметься раз на тиждень на картку "Універсальна" з лімітом або на банківську картку для виплат.
Акція триватиме до 15 травня поточного року.
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Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про зростання популярності сервісу "Термінал". За підсумком минулого року кількість активних користувачів застосунку збільшилась у кілька разів.
Також повідомлялося, що ПриватБанк, який очолив рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахував до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.
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