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ПриватБанк допоможе своїм клієнтам заощадити — деталі акції

20 лютого 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк допоможе заощадити на послугах до 500 грн — деталі акції
Відділення ПриватБанку. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Держфінустанова "ПриватБанк" оголосила нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.

Про це йдеться на сайті банку.

Як заощадити за допомогою Привату 500 грн

Як зазначається, у рамках акції ПриватБанк повертає клієнтам 3% від суми витрат за банківськими картками, окрім Корпоративних карт, з власних чи кредитних коштів:

  • у салонах краси;
  • фітнес-залах;
  • медичних лабораторіях;
  • медичних закладах.

Тобто щомісяця можна заощаджувати приблизно до 500 грн (максимальний кешбек).

Як взяти участь в акції

Учасниками акції можуть стати повнолітні клієнти з ідентифікаційним кодом, в яких є відкритий рахунок у ПриватБанку. Реєстрація для участі в акції обов'язкова.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно:

  • пройти реєстрацію в акції у будь-який зручний спосіб через повідомлення Приват на e-mail чи у Viber, або на сторінці акції;
  • здійснити розрахунок карткою ПриватБанку.

Виплату кешбеку здійснюватимуть наступного тижня після оплати. У фінустанові також зауважили, що від імені клієнтів платитимуть податки за кешбек. Повернення кешбеку відбуватиметься раз на тиждень на картку "Універсальна" з лімітом або на банківську картку для виплат.

Акція триватиме до 15 травня поточного року.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про зростання популярності сервісу "Термінал". За підсумком минулого року кількість активних користувачів застосунку збільшилась у кілька разів.

Також повідомлялося, що ПриватБанк, який очолив рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахував до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

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