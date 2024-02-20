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ПриватБанк поможет своим клиентам сэкономить — детали акции

20 февраля 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк поможет сэкономить на услугах до 500 грн — детали акции
Отделение ПриватБанка. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "ПриватБанк" объявило новую акцию для клиентов, призванную сэкономить их средства. Те, кто к ней присоединится, смогут получать 3% кэшбека за оплату различных услуг.

Об этом говорится на сайте банка.

Как сэкономить с помощью Привата 500 грн

Как отмечается, в рамках акции ПриватБанк возвращает клиентам 3% от суммы расходов банковскими картами, кроме Корпоративных карт, с собственных или кредитных средств:

  • в салонах красоты;
  • фитнес-залах;
  • медицинских лабораториях;
  • медицинских учреждениях.

То есть ежемесячно можно экономить примерно до 500 грн (максимальный кэшбек).

Как принять участие в акции

Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, у которых есть открытый счет в ПриватБанке. Регистрация для участия в акции обязательна.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:

  • пройти регистрацию в акции любым удобным способом через сообщение Приват на e-mail или в Viber, или на странице акции;
  • осуществить расчет картой ПриватБанка.

Выплата кэшбека будет осуществляться на следующей неделе после оплаты. В финучреждении также отметили, что от имени клиентов будут платить налоги за кэшбек. Возврат кэшбека будет происходить раз в неделю на карту "Универсальная" с лимитом или на банковскую карту для выплат.

Акция продлится до 15 мая текущего года.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

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Напомним, ПриватБанк сообщил о росте популярности сервиса "Терминал". По итогам прошлого года количество активных пользователей приложения увеличилось в несколько раз.

Также сообщалось, что ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

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