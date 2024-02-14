ПриватБанк лидирует в рейтинге по прибыли банков — данные НБУ

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" возглавило рейтинг по прибыли за 2023 год. В общей сложности платежеспособные банки получили более 86 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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Рейтинг банков по прибыли

По информации НБУ, ПриватБанк в прошлом году сумел заработать 37,765 млрд гривен.

На втором и третьем местах расположились государственные:

Укрэксимбанк — 5,217 млрд гривен;

Сенс Банк — 5,039 млрд гривен.

В то же время, на четвертой и пятой строчках:

банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривен;

государственный Ощадбанк — 4,752 млрд гривен.

Как отмечают в Нацбанке, 56 из 63 банков получили прибыль на общую сумму 86,79 млрд гривен.

Несмотря на столь успешные показатели, некоторые банки показали убытки. Речь идет в целом о семи банках. Суммарно ущерб равняется 254 млн гривен.

Наибольший объем убытка в Правэкс-Банке — 93 млн гривен.

Рейтинг банков за прибылью

Источник: НБУ

Объем чистой прибыли после налогообложения платежеспособных украинских банков за 2023 год был в четыре раза выше показателя 2022 года (21,9 млрд гривен), на 12% выше довоенного результата 2021 года (77,4 млрд гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставит кредиты на приобретение жилья под 0% в рамках программы "єОселя". Их могут получить некоторые военные во Львовской области.

Также мы писали, что ПриватБанк для облегчения жизни бизнес-клиентов объединил свои сервисы с системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.