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ПриватБанк перечислил в казну миллиарды гривен налогов

16 февраля 2024 10:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк отдаст в бюджет 80% чистой прибыли за 2023 год
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение ПриватБанк, возглавившее рейтинг по доходности среди банков, перечислило в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр финучреждения.

Сколько денег отдал ПриватБанк в госказну

Как отмечают в пресс-службе, банк перечислил авансом в госбюджет сумму налога на прибыль, а также первые дивиденды за предыдущий год.

"12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26 млрд грн и первый транш дивидендов", — подчеркивают в банке.

Там напомнили, что ПриватБанк, национализированный в 2016 году, — крупнейший налогоплательщик в банковском секторе и один из крупнейших из всех украинских компаний.

Согласно решению правительства, ПриватБанк должен направлять на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за прошлый год. По результатам работы банка в 2023-м объем его чистой прибыли достиг 37,8 млрд грн, который больше на 25% по сравнению с 2022 годом (30,3 млрд грн).

В 2022-м прибыль ПриватБанка сократилась на 14%, до 30,25 млрд грн, по сравнению с 2021-м (35,05 млрд грн).

100% ПриватБанка владеет государство в лице Министерства финансов Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" периодически требует от своих клиентов обновления данных. В банке дали рекомендации, как это сделать правильно в мобильном приложении "Приват24".

Также сообщалось, что денежные переводы у польских злотых теперь доступны для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк". Такая возможность стала возможна благодаря коллаборации с европейским финансовым сервисом ZEN.COM.

госбюджет
ПриватБанк
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деньги
банки
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