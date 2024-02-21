ПриватБанк создал новую важную услугу для бизнеса — детали

Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" поможет украинским предпринимателям с своевременным представлением налоговой отчетности. В "Приват24 для бизнеса" появилась новая услуга автоматического заполнения календаря отчетов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Детальнее о сервисе "Календарь отчетов"

Благодаря новой функции клиентам ПриватБанка станет проще вести бизнес и сотрудничать с налоговиками.

"Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности", — говорится в сообщении.

Соответствующая услуга работает в разделе "Электронная отчетность" в вебверсии "Приват24 для бизнеса". Она призвана помочь клиентам автоматически заполнять календарь налоговых отчетов, учитывая историю отчетов и данных налоговой службы.

Как работает новая услуга в Привате

В пресс-службе пояснили, что при входе в меню "Учет и отчеты — Электронная отчетность" будет автоматически включаться помощник. Он поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и информации по налоговой.

Благодаря новой функции "Приват24 для бизнеса" клиенты смогут:

отправлять запросы в Налоговую службу для загрузки данных для календаря;

убирать отчеты, о которых не нужно напоминать;

добавлять любой отчет, а термин в "Календаре отчетов" возникнет автоматически.

Кроме того, в сервисе "Электронная отчетность" клиенты могут уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы". Также можно вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность", добавили в банке.

Источник: ПриватБанк

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