Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса — как работает arrow

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса — как работает

21 февраля 2024 11:19
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк создал новую важную услугу для бизнеса — детали
Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" поможет украинским предпринимателям с своевременным представлением налоговой отчетности. В "Приват24 для бизнеса" появилась новая услуга автоматического заполнения календаря отчетов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Детальнее о сервисе "Календарь отчетов"

Благодаря новой функции клиентам ПриватБанка станет проще вести бизнес и сотрудничать с налоговиками.

"Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности", — говорится в сообщении.

Соответствующая услуга работает в разделе "Электронная отчетность" в вебверсии "Приват24 для бизнеса". Она призвана помочь клиентам автоматически заполнять календарь налоговых отчетов, учитывая историю отчетов и данных налоговой службы.

Как работает новая услуга в Привате

В пресс-службе пояснили, что при входе в меню "Учет и отчеты — Электронная отчетность" будет автоматически включаться помощник. Он поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и информации по налоговой.

Благодаря новой функции "Приват24 для бизнеса" клиенты смогут:

  • отправлять запросы в Налоговую службу для загрузки данных для календаря;
  • убирать отчеты, о которых не нужно напоминать;
  • добавлять любой отчет, а термин в "Календаре отчетов" возникнет автоматически.

Кроме того, в сервисе "Электронная отчетность" клиенты могут уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы". Также можно вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность", добавили в банке.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.

Также сообщалось, что ПриватБанк объявил новую акцию для клиентов, призванную сэкономить средства. Те, кто к ней присоединится, смогут получать 3% кэшбека за оплату различных услуг.

ПриватБанк
онлайн-услуги
банки
бизнес
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме