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ПриватБанк снизил вдвое стоимость некоторых переводов — детали

20 февраля 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк сделал более доступными некоторые переводы — что изменилось
Банковская карта. Фото: privatbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.

Об этом информирует пресс-центр финучреждения.

Подробнее о более доступных денежных переводах

" ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк принял решение о снижении стоимости международных карточных переводов для того, чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут за границей или помогают родным и друзьям, живущим за пределами страны.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, тарифы на международные переводы в Приват24 с карт ПриватБанка на зарубежные карты во всем мире снижены вдвое до 1% (по меньшей мере 25 гривен) вместо 2% (минимум 50 гривен).

Такая возможность в финучреждении будет доступна в период с 20 февраля по 20 апреля 2024 года.

Как осуществить перевод с карты Приват на зарубежную карту

В пресс-службе отметили, что сделать перевод с карты ПриватБанка на заграничную карту можно:

  • через мобильное приложение "Приват24";
  • через вебверсию "Приват24" в меню "Перевод на карту".

Для этого нужно:

  • выбрать из шаблона/заполнить данные заграничной карты;
  • указать сумму денежного перевода;
  • подтвердить операцию.

При этом отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евровалюте.

"Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24, и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", — добавили в пресс-центре.

 

ПриватБанк переводы
Источник: ПриватБанк

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Напомним, ПриватБанк объявил новую акцию для клиентов, призванную сэкономить их средства. Те, кто к ней присоединится, смогут получать 3% кэшбека за оплату различных услуг.

Также сообщалось, что ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

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