Рахунки за газ — у трьох регіонах скасують плату за блакитне паливо

Побутова газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина українців наступного опалювального сезону 2024-2025 зможе не платити за газ, адже держава подбає про уразливих категорій населення. Проте йдеться про забезпечення побутовим зрідженим газом.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто зможе не платити за газ

За словами віцепрем'єра Ірини Верещук, йдеться про експериментальну ініціативу, розроблену для забезпечення зрідженим газом уразливих категорій громадян, котрі проживають на територіях, де тривають активні бойові дії.

Очікується, що спочатку реалізація проєкту торкнеться жителів Харківської області, а згодом географію розширять ще на два постраждалі регіони. Йдеться про Сумську та Донецьку область.

Зазначається, що проєкт відповідної ухвали розробили спільно Міністерство енергетики та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, прифронтові громади, обласні військові адміністрації та інші зацікавлені учасники.

"У рамках гуманітарного реагування ми хочемо забезпечити побутовим газом якнайбільше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому не обмежуватимемося Харківщиною. Поширимо проєкт на Сумську та Донецьку області", — повідомила міністр.

Хто мусить платити за паливо

Відповідно, решта українських громадян, які проживають на відносно спокійних територіях, будуть надалі платити за газопостачання за сталою ціною. Газ пропонують 12 постачальників, у кожного з яких власний тариф.

Оскільки більшість є клієнтами Нафтогазу, то вартість блакитного палива становитиме до кінця майбутнього опалювального сезону фіксовану ціну 7,96 грн за 1 куб. м. Водночас найнижча вартість газу становить 7,70 гривні — від газопостачальної компанії "Еру Людям".

Після завершення опалювального сезону ціну на газ можуть переглянути, стверджують експерти. Водночас, за рекомендацією Міжнародного валютного фонду (МВФ), вартість може зрости після завершення війни

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

Також ми писали, що держава надає вразливим категоріям громадян житлові субсидії, що є безповоротною адресною соцдопомогою. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу переселенці та іноземці.