Нафтогаз объяснил, кто может не платить один из счетов

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут не платить один из счетов за природный газ, а именно — за доставку голубого топлива. Известно, кто имеет право отказаться от платежа и какие могут возникнуть проблемы.

Об этом говорится в материалах газоснабжающей компании "Нафтогаз".

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Как известно, украинским потребителям поступает два отдельных платежа за природный газ:

за объемы использованного топлива;

за доставку газа.

От второго клиенты могут отказаться в некоторых случаях.

Так, за доставку можно не платить тем гражданам, которые не используют природный газ. Платежки поступают, ведь подключены к газовой сети. При этом счета могут поступать даже если физическая труба заблокирована, ведь договор не расторгнут.

Чтобы потребителям отказаться от платежек за доставку, следует прекратить действие соглашения с компанией. В таком случае, клиент будет полностью отключен от общей сети.

Как правильно расторгнуть договор

Потребители обязаны получить специальные акты, удостоверяющие остановку поставок природного газа. Далее граждане должны обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРС), осуществляющему соответствующее обслуживание адресов, чтобы расторгнуть договоры.

В случае, если подача ресурса продолжается, потребителю следует оформить специальное заявление. Если оператор газораспределительной сети отказывается расторгнуть договор, абонент может обратиться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно регулятор должен обязать оператора выполнить соответствующую просьбу потребителя.

Если начисления за доставку голубого топлива были произведены ошибочно, оператор должен их перечислить и известить потребителя об изменениях в предоставленных счетах.

Что еще стоит знать

Напомним, часть украинцев в следующем отопительном сезоне 2024-2025 будет обеспечена газом, ведь государство позаботится об уязвимых категориях населения. Речь идет об обеспечении сжиженным бытовым газом.

Также мы писали, что государство предоставляет уязвимым категориям граждан жилищные субсидии, что является безвозвратной адресной соцпомощью. Известно, могут ли такую помощь получить переселенцы и иностранцы.