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Рахунки за газ будуть менші — як отримати знижку на квітень

20 лютого 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Платіжки за газ стануть менші — українці можуть отримати знижку на квітень
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнтам Нафтогазу, яких в Україні налічується 98%, надали можливість отримати знижку та платити за ресурс менше. Щоб мати знижку в 1% загальної суми платежу за природний газ, потрібно виконати деякі умови.

Про це йдеться у матеріалах ГК "Нафтогаз України".

Умови надання знижки на газ

Для отримання знижки на газ достатньо виконати одну просту умову — вчасно оплатити рахунок за блакитне паливо, до 15 числа кожного місяця. Тобто щоб мати знижку на квітень, треба заплатити за газ до 15 березня, оскільки знижка буде застосована наступного розрахункового місяця.

"Платіть за спожитий газ вчасно. Кожна виплачена гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — йдеться у повідомленні компанії.

Як зменшиться платіжка за газ

Якщо домогосподарство опалюється природним газом і щомісяця йде 160 куб. м, то сума заощадження дорівнюватиме близько 13 гривень.

Оскільки, якщо 160 куб. м. помножити на 7,96 грн (тариф Нафтогазу), кінцева сума до оплати становить 1273,6 грн, а 1% із суми дорівнює 12,7 грн. Чим більше споживання, тим більшу суму знижки можна отримати.

У Нафтогазі запевняють, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 ціни не зміняться.

Природний газ українцям надають 12 компаній, однак більшість споживачів під час війни стали клієнтами Нафтогазу із фіксованою ціною у 7,96 грн за 1 куб. м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця опалювального сезону 2023-2024 влада пообіцяла не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Однак у мережі лунають натяки про те, що деякі ціни можуть суттєво змінитися цьогоріч.

Раніше ми писали, що в Україні за останній рік вартість послуг у комунальних платіжках суттєво зросла. У січні цього року проти до січня минулого ціни підвищились на 12,8%.

тарифи
комунальні послуги
Нафтогаз
ЖКГ
ціни
рахунки

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