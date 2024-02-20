Платежки за газ станут меньше — украинцы могут получить скидку на апрель

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам Нафтогаза, которых в Украине насчитывается 98%, предоставили возможность получить скидку и платить за ресурс меньше. Чтобы иметь скидку в 1% от общей суммы платежа за природный газ, нужно выполнить некоторые условия.

Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины".

Условия предоставления скидки на газ

Для получения скидки на газ достаточно выполнить одно простое условие — своевременно оплатить счет за голубое топливо, до 15 числа каждого месяца. То есть, чтобы иметь скидку на апрель, нужно заплатить за газ до 15 марта, поскольку скидка будет применена в следующем расчетном месяце.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — говорится в сообщении компании.

Как уменьшится платежка за газ

Если домохозяйство отапливается природным газом и ежемесячно уходит 160 куб. м., то сумма сбережения будет равна около 13 гривен.

Поскольку, если 160 куб. м. умножить на 7,96 грн (тариф Нафтогаза), конечная сумма к оплате составит 1273,6 грн, а 1% из суммы равняется 12,7 грн. Чем больше потребление, тем большую сумму скидки можно получить.

В Нафтогазе уверяют, что до конца отопительного сезона 2023-2024 цены не изменятся.

Природный газ украинцам предоставляют 12 компаний, однако большинство потребителей во время войны стали клиентами Нафтогаза с фиксированной ценой в 7,96 гривны за 1 куб. м.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца отопительного сезона 2023-2024 власти пообещали не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако в сети раздаются намеки на то, что некоторые цены могут измениться в этом году.

Ранее мы писали, что в Украине за последний год стоимость услуг по коммунальным платежкам существенно возросла. В январе этого года по сравнению с январем прошлого цены повысились на 12,8%.