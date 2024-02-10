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Регламентні роботи у ПриватБанку — коли сервіс Приват24 буде недоступний

10 лютого 2024 15:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Приват24 тимчасово не працюватиме — коли саме та чому
Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державна фінансова установа ПриватБанк 11 лютого буде проводити регламентні роботи у застосунку Приват24. Через це всі сервіси будуть недоступні декілька годин.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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У повідомленні пояснили, що роботи будуть проводитись для того, щоб покращити функціонал своїх цифрових сервісів.

"Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч проти 11 лютого 2024 року. Під час проведення робіт 11 лютого з 01:00 до 05:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні", — пояснили представники банку.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, краще зробити це заздалегідь або відкласти на декілька годин.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що державний ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

Ми також повідомляли про те, що у держфінустанові ПриватБанк розповіли клієнтам про термін дії карток під час воєнного стану. Також уточнили, як українським біженцям замовити нову картку за кордоном.

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