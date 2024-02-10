Приват24 временно не будет работать — когда именно и почему

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк 11 февраля будет проводить регламентные работы в Приват24. Поэтому все сервисы будут недоступны несколько часов.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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Когда не будет работать Приват24

В сообщении пояснили, что работы будут производиться для того, чтобы улучшить функционал своих цифровых сервисов.

"Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 11 февраля 2024 года. Во время проведения работ 11 февраля с 01:00 до 05:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны", — объяснили представители банка.

Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период работы вы планируете пользоваться Приват24, лучше сделать это заранее или отложить на несколько часов.

Что еще нужно знать

Напомним, что государственный Приватбанк для облегчения жизни бизнес-клиентов объединил свои сервисы с украинской системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.

Мы также сообщали о том, что в госфинучреждении ПриватБанк рассказали клиентам о сроке действия карт во время военного положения. Также уточнили, как украинским беженцам заказать новую карточку за границей.