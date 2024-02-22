Штрафы и конфискация имущества — за что активно наказывают налоговики в 2024 году

Штрафы до 71 тыс. грн и конфискация имущества — за что наказывают налоговики
Некоторым украинским гражданам грозят большие штрафы и конфискация имущества от Налоговой службы в 2024 году. Речь идет о наказаниях, предусмотренных для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
О том, за что могут наказать и какие размеры штрафов, рассказали налоговые консультанты.
Штрафные санкции для бизнеса в 2024 году
По словам эксперта, чаще всего предпринимателей наказывают за несвоевременно предоставленные отчетные декларации или ненадлежащее ведение первичной документации. Суммы наказаний зависят от ситуации и могут колебаться от нескольких сот до десятков тысяч гривен.
Наказания происходят в рамках Налогового законодательства, в частности за:
- несвоевременную уплату средств;
- доходы по незарегистрированным КВЭД;
- превышение годового лимита;
- неправильную деятельность на определенной группе единого налога;
- отсутствие отчетности.
Суммы, на которые наказывают налоговики нарушителей
Также эксперт назвал суммы и конкретные нарушения, за которые чаще всего наказывают украинских бизнесменов. В частности, за несвоевременно представленную отчетность выписывают штраф в 340 грн. Однако бывает так, что штраф вообще не начисляется или возникает в Едином кабинете плательщика через два-три года. Учитывая это, если предприниматель не успел в определенный срок подать декларацию и заплатить единый налог, то стоит доплатить на 340 грн больше в календарный период.
За несвоевременную уплату единого налога для ФЛП первой и второй группы наказывают на 50% от суммы долга, для предпринимателей третьей группы — 5% или 10% (в зависимости от срока погашения долга).
За неприменение регистратора расчетных операций — 100% стоимости реализованного товара за первое нарушение, 150% стоимости — повторное нарушение. Могут быть очень большие суммы, поэтому предприниматели, обязанные работать с кассовым аппаратом, не должны игнорировать такое требование, чтобы не обанкротиться, подчеркнул специалист.
За отсутствие учета товарных остатков, необходимых ФЛП, продающим рисковые группы товаров (ювелирные изделия, подакцизная продукция, медицинские средства и т.п.) штраф составляет 100%.
За ненадлежащее ведение первичной документации будет взыскано 1,02 тыс. грн.
За сотрудничество с неоформленными работниками — на 10 минимальных зарплат (в 2024 году это 71 тыс. грн).
За ведение неоформленной предпринимательской деятельности будет наказано на сумму от 17 тыс. до 34 тыс. грн с конфискацией имущества.
Что еще стоит знать
Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины обнародованы итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.
Также мы писали, что граждане Украины, уехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Предоставить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.
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