Штрафы и конфискация имущества — за что активно наказывают налоговики в 2024 году

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинским гражданам грозят большие штрафы и конфискация имущества от Налоговой службы в 2024 году. Речь идет о наказаниях, предусмотренных для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

О том, за что могут наказать и какие размеры штрафов, рассказали налоговые консультанты.

Штрафные санкции для бизнеса в 2024 году

По словам эксперта, чаще всего предпринимателей наказывают за несвоевременно предоставленные отчетные декларации или ненадлежащее ведение первичной документации. Суммы наказаний зависят от ситуации и могут колебаться от нескольких сот до десятков тысяч гривен.

Наказания происходят в рамках Налогового законодательства, в частности за:

несвоевременную уплату средств;

доходы по незарегистрированным КВЭД;

превышение годового лимита;

неправильную деятельность на определенной группе единого налога;

отсутствие отчетности.

Суммы, на которые наказывают налоговики нарушителей

Также эксперт назвал суммы и конкретные нарушения, за которые чаще всего наказывают украинских бизнесменов. В частности, за несвоевременно представленную отчетность выписывают штраф в 340 грн. Однако бывает так, что штраф вообще не начисляется или возникает в Едином кабинете плательщика через два-три года. Учитывая это, если предприниматель не успел в определенный срок подать декларацию и заплатить единый налог, то стоит доплатить на 340 грн больше в календарный период.

За несвоевременную уплату единого налога для ФЛП первой и второй группы наказывают на 50% от суммы долга, для предпринимателей третьей группы — 5% или 10% (в зависимости от срока погашения долга).

За неприменение регистратора расчетных операций — 100% стоимости реализованного товара за первое нарушение, 150% стоимости — повторное нарушение. Могут быть очень большие суммы, поэтому предприниматели, обязанные работать с кассовым аппаратом, не должны игнорировать такое требование, чтобы не обанкротиться, подчеркнул специалист.

За отсутствие учета товарных остатков, необходимых ФЛП, продающим рисковые группы товаров (ювелирные изделия, подакцизная продукция, медицинские средства и т.п.) штраф составляет 100%.

За ненадлежащее ведение первичной документации будет взыскано 1,02 тыс. грн.

За сотрудничество с неоформленными работниками — на 10 минимальных зарплат (в 2024 году это 71 тыс. грн).

За ведение неоформленной предпринимательской деятельности будет наказано на сумму от 17 тыс. до 34 тыс. грн с конфискацией имущества.

Что еще стоит знать

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины обнародованы итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

Также мы писали, что граждане Украины, уехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Предоставить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.